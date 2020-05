Rytiersky festival Rotenstein bude tento rok v Trnave

Holíč/Trnava 10. mája (TASR) – Pohľad do zákulisia i tréningy rytierov budú v tomto roku online náhradou za historický festival Rotenstein, ktorý sa v posledných štyroch rokoch konal na zámku v Holíči. Podujatie s priemernou návštevnosťou 8000 ľudí nechce pretrhnúť spojenie so svojimi priaznivcami, a tak jeho trnavskí organizátori v rovnakom termíne, ako sa mal konať, prinesú celodenný program, kombinovaný videozáznamom a živými vstupmi. Informoval o tom Bystrík Holeček z Agentúry Hector.



"Chceme divákom v sobotu 30. mája ukázať, čo inokedy nebudú mať možnosť vidieť. Prevedieme ich našimi dielňami, zázemím, skladmi. Ale budeme hlavne v exteriéri, v Trnave a okolí, kde budú mať možnosť sledovať nácvik súbojov, prácu s koňmi i iné činnosti, ktoré ukazujeme na našich podujatiach," povedal Holeček. Videá budú striedať vstupy moderátora tak, ako to býva na festivale v Holíči. Porozprávať sa však bude možné naživo aj s rytiermi a možno aj s princeznami.



Do prípravy Rotensteinu na zámku v Holíči býva zapojených nie menej ako 250 ľudí z viacerých krajín, v Trnave sa bude podľa Holečka podieľať na online festivale asi desatina.