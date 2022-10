S. Bakkery: Chcem vrátiť dôveru občanov v komunálnu politiku

Žilina 20. októbra (TASR) – O post primátorky Žiliny sa uchádza bývalá riaditeľka televízie Silvia Bakkery, ktorá je kandidátkou hnutia Republika. Voličom ponúka program, s ktorým by rada vrátila dôveru občanov v komunálnu politiku, poslancov i primátorský post. Rozhovor so Silviou Bakkery je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Žilina.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátorky Žiliny?



Som žena, ktorá vie počúvať a nachádza riešenia. Som človek otvorený, empatický, tolerantný, nebojácny, zodpovedný, kreatívny... Viem, ako ľudia žijú a čo treba pre nich urobiť. Vítam všetko a všetkých, ktorí chcú pomáhať ľuďom v našom meste, a tým zlepšiť život v ňom. Som za otvorený dialóg s občanmi aj poslancami. Rada by som vrátila dôveru občanov v komunálnu politiku, poslancov i primátorský post. Oslovili ma Žilinčania, aby som svoje manažérske schopnosti, ľudskosť, zanietenosť, nebojácnosť prišla uplatniť do svojho mesta, aby som rozhýbala veci a začali sa diať pozitívne zmeny. Aby sme v našej Žiline mohli slobodne dýchať a dôstojne žiť. K tejto ponuke mám veľký rešpekt a prijala som ju s pokorou.







-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?



Mesto Žilina stratilo svoju dynamiku. Dlhodobo stagnuje. Pozitívom je história Žiliny. Ľudia, ktorí menia svoje okolie, mesto k lepšiemu. Negatívom je nedôvera občanov v pozíciu primátora, poslancov.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?



Mladé rodiny nemajú kde bývať, pretože chýbajú sociálne byty. Kapacity v jasliach a materských školách sú vyčerpané. V meste nefunguje systém upratovania, kosenia, údržba zelene a verejných priestranstiev. Financie smerujú do externých spoločností. Developeri sa pýšia výstavbou, doprava v meste kolabuje, nerieši sa parkovanie. Pocit bezpečnosti v dôsledku narastajúcej kriminality a vandalizmu na sídliskách, ale aj v centre či mestských častiach sa neustále znižuje. Do nášho mesta je potrebné zaviesť poriadok, efektívne nakladať s financiami a pomáhať sociálne slabým a hendikepovaným občanom.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?



Potrebné je upraviť územný plán a vybudovať nové štartovacie a sociálne byty s novými technológiami, aby sme znížili náklady obyvateľov. Rozšírime kapacity domovov pre seniorov. Budeme prispôsobovať kapacity škôlok nárastu počtu obyvateľov. Vytvoríme, okrem iného, výbehy pre psov. Zavedieme do života Smart parkovanie, teda inteligentnú správu parkovacích miest tak, aby bolo jasné, kde sú parkoviská prázdne a kde plné. MHD v Žiline bude výhodná a dostupná. Spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom v oblasti integrovaného dopravného systému je samozrejmosťou. Naše mesto musí byť bezpečné. Dôležité je tiež personálne posilnenie mestskej polície a zlepšenie materiálno-technických podmienok, keďže kriminalita má stúpajúcu tendenciu. Výkony a aktivity príslušníkov mestskej polície musia smerovať k obnoveniu jej vážnosti a dôvere. Ďalšími piliermi práce MsP budú mapa kriminality jednotlivých častí mesta, rozšírenie kamerového systému v celom meste, komunikácia a spolupráca so štátnou políciou. Na mestskom úrade posilníme sociálny odbor, aby mohol kvalitnejšie, rýchlejšie a vo väčšom rozsahu poskytovať svoje služby. Efektívna spolupráca s inštitúciami a občianskymi združeniami pôsobiacimi v sociálnej oblasti bude prioritou. Budeme presadzovať zaradenie poskytovania opatrovateľskej služby do dotačnej schémy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mesto ušetrí peniaze, ktoré budú investované do kvality služieb.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Kandidujem za hnutie Republika. Mám svoj okruh spolupracovníkov, ktorí zdieľajú rovnaký hodnotový systém. Už dvaja kvalitní ľudia majú aktivitu za troch.







O post primátora sa okrem Bakkery uchádzajú Timotej Bernhauser (nezávislý), Peter Cibulka (nezávislý), Peter Fiabáne (nezávislý), Patrik Groma (Hlas-sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie), Ján Rzeszoto (nezávislý), Pavol Slota (Domov-národná strana), Štefan Zelník (Život - národná strana) a Daniela Zemanová (Hnutie občan národ spravodlivosť).