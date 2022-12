Výskum v banskej šachte Karol odhalil pôdorys unikátnych stavieb

Štiavnické Bane 21. Decembra (TASR) - Pôdorys budov, ktorých súčasťou boli ťažné zariadenia poháňané buď zvieracou silou alebo vodným kolesom, objavili počas archeologického výskumu areálu banskej šachty Karol v Štiavnických Baniach. Výskum neziskovej organizácie Berg Schola bol realizovaný v spolupráci so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici pod odborným vedením Jozefa Labudu.



"Pôvodnú podobu technickej pamiatky sa budeme snažiť sprostredkovať verejnosti výstavbou replík pôvodných budov. Okrem ťažného gápľa, šachtovej budovy, strojovne reverzného vodného kolesa a budovy správy to bude aj budova stupy, ktorá slúžila na drvenie vyťaženej rudy. Neskôr bola využívaná ako prvá rezbárska škola a výrobky jej žiakov boli ocenené na svetovej výstave v Paríži v roku 1900," uviedol pre TASR riaditeľ organizácie Dávid Augustín. Na svoj zámer výstavby vernej repliky areálu banského závodu šachty Karol už organizácia získala súhlas Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.



Úmyslom organizácie je realizovať výstavbu s dôrazom na autenticitu a použitie pôvodných materiálov a technológií a to tak, aby neprebiehala "za plotom", ale priamo pred očami návštevníkov. Zámerom projektu je spojenie samotnej obnovy areálu s prezentáciou dobových technológií, banskej kultúry a historických súvislostí.



"Tento jedinečný areál má potenciál ukázať históriu nášho baníctva a kultúru tvorenú v banskom prostredí. Názorne objasní návštevníkom, aké vyspelé a inovatívne technologické riešenia používali naši predkovia. Banská technika patrila v 18. a 19. storočí na území dnešného Slovenska k svetovej špičke. Zásadným pre náš projekt je tiež ukázať podstatu fungovania vodohospodárskeho systému, ktorý bol postavený práve na účely baníctva. Na pohon ťažného kolesa aj stupy na drvenie vyťaženej rudy bola v šachte Karol využívaná voda z tajchu Počúvadlo," uvádza Berg Schola.



Medzi prvých partnerov projektu patrí Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý podporil prvú fázu realizácie grantom na výstavbu informačnej lávky prezentujúcej maketu a význam odkrytého objektu. Aktívnou súčasťou oživenia lokality je aj samotná obec Štiavnické Bane, ktorá ako majiteľ väčšiny pozemkov areálu budúcej zážitkovo-edukačnej expozície Windšachta, spolupracuje na vydaní územného rozhodnutia, získaní stavebného povolenia či na výmene zostávajúcej časti asi jednej tretiny pozemkov s mestom Banská Štiavnica.