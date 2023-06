Horáreň na Šarpanci obnovili, pribudla tam nová edukačná miestnosť

Spišská Belá 6. júna (TASR) - Budovu Lesov mesta Spišská Belá zrekonštruovali, má novú fasádu, parkovisko i vstup do administratívnej časti. V podkroví horárne v lokalite na Šarpanci zároveň vytvorili historicko-edukačnú miestnosť lesnej pedagogiky. Informovala o tom Edita Svocáková z tamojšieho mestského úradu s tým, že priestor nedávno otvorili pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí i 30. výročia vzniku mestských lesov.



"Doteraz nevyužitý zanedbaný pôjd je zrekonštruovaný na moderný edukačný podkrovný priestor. Je atraktívny pre návštevu detí materských škôl, žiakov základných či stredných škôl, ale aj pre dospelých so záujmom o les a procesy, ktoré v ňom prebiehajú," priblížila Svocáková. Na návštevníkov podľa nej čaká exkurzia do prvej polovice 20. storočia. V tom čase ešte existovala úzkorozchodná lesná železnica zo Spišskej Belej do Lendaku či technický unikát svojej doby - 12,5 kilometra dlhá lesná lanovka Podspády - Lendak či typické zariadenie kancelárie lesného správcu zo začiatku minulého storočia. "Ďalšia časť priestoru ponúka rôzne interaktívne inovatívne edukačné pomôcky, jeho súčasťou sú aj realistické maľby na strope. V útrobách podkrovia autori myšlienky ukryli aj časovú schránku. Obsahuje stopy doby, ktorú sme žili v čase príprav a realizácie miestnosti," dodala Svocáková.



Projekt "Cesty k zdravým lesom" sa podarilo zrealizovať vďaka cezhraničnej spolupráci s ukrajinskými štátnymi lesmi. Celkové náklady na rekonštrukciu budovy boli približne 200.000 eur, dotácia z európskych zdrojov na obnovou a vybavenie edukačnej miestnosti bola vo výške zhruba 80.000 eur. S prácami sa podľa riaditeľa mestských lesov Františka Pisarčíka začalo vlani v auguste. Budovu horárne postavili ešte v 20. rokoch minulého storočia, komplexnejšej rekonštrukcie sa však dočkala až teraz. "Je rozdelená na tri časti, je tam služobný byt, administratíva a nová edukačná miestnosť," ozrejmil Pisarčík.



Počas slávnostného otvorenia priestorov pred vstupom do horárne vysadili stromy, na priečelí budovy tiež pribudol nápis "Zachovať lesy pre budúce generácie" od Jozefa Dekreta Matejovie, priekopníka lesníctva na našom území ešte v historických časoch monarchie. Svocáková dodala, že pri príležitosti osláv 30. výročia založenia mestských lesov vznikol aj krátky dokumentárny film o bývalej lesnej železnici zo Spišskej Belej do Lendaku.