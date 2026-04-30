V Spišskej Belej menia prístup k ochrane lesných ekosystémov
Autor TASR
Spišská Belá 30. apríla (TASR) - Nový projekt, ktorý vo štvrtok oficiálne predstavili v Spišskej Belej v okrese Kežmarok mení prístup k ochrane lesných ekosystémov. Predseda občianskeho združenia (OZ) Pro Silva Slovakia Michal Tomčík pre TASR uviedol, že zámer prináša prírode blízke hospodárenie a moderné technológie pre biodiverzitu. Združenie iniciatívu realizuje v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi.
Projektovým územím je časť Lesov mesta Spišská Belá. Na realizácii sa okrem OZ podieľajú aj odborníci Národného lesníckeho centra, belianskych mestských lesov a Bern University of Applied Sciences. „Kľúčovým nástrojom budú marteloskopové plochy - špeciálne výskumno-edukačné lokality, kde sa bude sledovať vývoj lesných porastov, zdravotný stav stromov či výskyt mikrobiotopov. Stromy budú označené ‚RFID‘ čipmi, čo umožní ich dlhodobé a presné monitorovanie. Projekt zahŕňa aj 3D skenovanie územia či produkciu sadbového materiálu pomocou inovatívnych metód,“ vysvetlil Tomčík.
Významnou súčasťou projektu je aj praktická obnova lesov. Vysádzané budú pôvodné a v súčasnosti často chýbajúce dreviny, ako jedľa biela, brest horský, lipa malolistá a buk lesný. Dôraz sa kladie na ich ochranu a výchovu či prirodzené procesy v lesoch, ktoré zvyšujú ich odolnosť voči klimatickým zmenám. Projekt počíta aj so silným zapojením verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.
„Odborný rozmer projektu zdôraznil aj tohtotýždňový otvárací seminár. Patril prednáškam a prezentácii skúsenosti zo Švajčiarska, či uplatňovania prírode blízkeho hospodárenia v podmienkach Tatranského národného parku,“ dodal Tomčík s tým, že osobitnú pozornosť venovali problematike kalamít a pestovaniu jedle bielej. Účastníci si priamo v teréne mohli pozrieť aj praktické ukážky hospodárenia v lesoch mesta Spišská Belá. Nechýbala ani prezentácia premeny smrekových monokultúr na druhovo pestrejšie a stabilnejšie lesy.
Projekt s názvom Prírode blízke manažmentové prístupy a moderné technológie pre podporu biodiverzity je financovaný v rámci výzvy na posilnenie biodiverzity v chránených územiach a zameriava sa aj na podporu udržateľného cestovného ruchu. Realizuje sa od októbra 2025 do konca roka 2028 s celkovým rozpočtom viac ako 523.000 eur.
Pro Silva Slovakia sa dlhodobo venuje presadzovaniu hospodárenia, ktoré rešpektuje prirodzené procesy lesných ekosystémov a prispieva k zachovaniu ich biodiverzity a stability. Organizácia združuje takmer 200 členov z radov lesníkov, ochranárov, vlastníkov lesov, vedcov, pedagógov či študentov, ktorí podporujú prírode blízke hospodárenie v lesoch.
