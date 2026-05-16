< sekcia Regióny
S cieľom zlepšiť stav povodia revitalizujú v Dudinciach tok Štiavnica
Kúpele Dudince si od realizácie projektu sľubujú viacero benefitov.
Autor TASR
Dudince 16. mája (TASR) - V katastri kúpeľného mesta Dudince v okrese Krupina realizuje Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v súčasnosti úpravy na toku Štiavnica, ktoré majú zlepšiť stav jeho povodia. Tunajšie Kúpele Dudince si od projektu sľubujú viacero benefitov, okrem iného aj skvalitnenie prostredia pre svojich klientov.
Ako priblížil hovorca SVP Marián Bocák, revitalizáciu toku vykonávajú v celkovej dĺžke viac ako 700 metrov. „Opatrenie zabezpečí prirodzenejšie územie a lepšie zadržiavanie vody v prípade nízkej hladiny,“ poznamenal s tým, že celkové náklady predstavujú 750.000 eur a sú hradené z plánu obnovy.
Projekt podporujú aj miestne kúpele, ktoré sa podľa ich marketingovej špecialistky Andrey Petrušovej dlhodobo zapájali do diskusií so SVP a ďalšími odborníkmi, pričom spoločne hľadali riešenia, ako zlepšiť stav povodia rieky Štiavnica. „Táto téma je pre nás dôležitá, pretože sa dotýka nielen kvality životného prostredia v regióne, ale aj bezpečnosti územia a ochrany prírodných zdrojov,“ konštatovala.
Kúpele Dudince si od realizácie projektu sľubujú viacero benefitov. Jedným z nich je lepšia pripravenosť územia na prípadné extrémne hydrologické situácie, ale aj obnova prirodzeného riečneho prostredia. „Veríme, že sa do lokality postupne vrátia druhy vtáctva a ďalšie živočíchy, ktoré sú typické pre meandrujúce rieky,“ poznamenala Petrušová.
Z pohľadu kúpeľov je však podľa jej slov kľúčová ochrana minerálnych prameňov, ktoré tvoria základ kúpeľníctva v Dudinciach. „V neposlednom rade vnímame úpravu toku aj ako príležitosť skvalitniť prostredie pre našich klientov - do budúcnosti by sa toto územie mohlo stať príjemným miestom na prechádzky či oddych, s potenciálom na vznik menších oddychových zón,“ podotkla Petrušová.
Samotná realizácia projektu je síce podľa jej vyjadrenia v gescii SVP, no kúpele tento proces od začiatku aktívne podporujú a dlhodobo sa snažia prepájať kľúčových aktérov v území, a to aj prostredníctvom odbornej konferencie, ktorú v minulosti organizovali.
Ako priblížil hovorca SVP Marián Bocák, revitalizáciu toku vykonávajú v celkovej dĺžke viac ako 700 metrov. „Opatrenie zabezpečí prirodzenejšie územie a lepšie zadržiavanie vody v prípade nízkej hladiny,“ poznamenal s tým, že celkové náklady predstavujú 750.000 eur a sú hradené z plánu obnovy.
Projekt podporujú aj miestne kúpele, ktoré sa podľa ich marketingovej špecialistky Andrey Petrušovej dlhodobo zapájali do diskusií so SVP a ďalšími odborníkmi, pričom spoločne hľadali riešenia, ako zlepšiť stav povodia rieky Štiavnica. „Táto téma je pre nás dôležitá, pretože sa dotýka nielen kvality životného prostredia v regióne, ale aj bezpečnosti územia a ochrany prírodných zdrojov,“ konštatovala.
Kúpele Dudince si od realizácie projektu sľubujú viacero benefitov. Jedným z nich je lepšia pripravenosť územia na prípadné extrémne hydrologické situácie, ale aj obnova prirodzeného riečneho prostredia. „Veríme, že sa do lokality postupne vrátia druhy vtáctva a ďalšie živočíchy, ktoré sú typické pre meandrujúce rieky,“ poznamenala Petrušová.
Z pohľadu kúpeľov je však podľa jej slov kľúčová ochrana minerálnych prameňov, ktoré tvoria základ kúpeľníctva v Dudinciach. „V neposlednom rade vnímame úpravu toku aj ako príležitosť skvalitniť prostredie pre našich klientov - do budúcnosti by sa toto územie mohlo stať príjemným miestom na prechádzky či oddych, s potenciálom na vznik menších oddychových zón,“ podotkla Petrušová.
Samotná realizácia projektu je síce podľa jej vyjadrenia v gescii SVP, no kúpele tento proces od začiatku aktívne podporujú a dlhodobo sa snažia prepájať kľúčových aktérov v území, a to aj prostredníctvom odbornej konferencie, ktorú v minulosti organizovali.