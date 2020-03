S domácou výučbou detí s autizmom pomáha v Klokočove školský psychológ

Klokočov 31. marca (TASR) – S domácou výučbou žiakov Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom v obci Klokočov v okrese Michalovce pomáha rodičom aj školský psychológ a špeciálny pedagóg. Ako pre TASR uviedla riaditeľka školského zariadenia Marianna Maruničová, usmerňuje ich najmä, ako dodržať obvyklý harmonogram výučby, keďže deti s poruchami autistického spektra potrebujú mať pravidelný denný režim.



"Vedie ich k tomu, ako s deťmi pracovať. To znamená, pracovať s deťmi tak, ako idú vyučovacie hodiny v škole, ako sú prestávky, ako je tá hodina rozdelená, pretože u nás deti nepracujú celú hodinu, niekedy pracujú, niekedy nemajú chuť pracovať, odmietajú pracovať," vysvetlila, v čom je v súčasnosti školský psychológ pre rodičov detí s autizmom najviac nápomocný. Žiaci jej školy sú totiž zvyknutí na svet, ktorý "funguje v presne stanovených rozmeroch". "Pre nich je to (súčasná situácia, pozn. TASR) veľké narušenie tým, že majú nosiť rúška, prečo nemôžu chodiť von, a tak ďalej," priblížila.



Doplnila, že aj ich škola realizuje výučbu online. "Nielen vyučujeme, ale aj školský klub zadáva úlohy prostredníctvom skupín jednotlivých oddelení," povedala s tým, že v rámci výučby na škole je 30 jej žiakov v jednotlivých triedach rozdelených do ďalších menších skupín a takto pracujú aj v súčasnosti.



Neprítomnosť žiakov v škole využili jej zamestnankyne na šitie rúšok. Počas jedného týždňa ich vyrobili nielen pre vlastné potreby a potreby rodín svojich zverencov, ale zareagovali i na výzvu starostky obce a 20 ich ušili aj pre miestnych seniorov.