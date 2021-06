S envirozáťažami na Zemplíne urobilo veľa, ale nie všetko

Poša 1. júna (TASR) – S envirozáťažami v podobe odkaliska Poša a sudov s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB) vo zvernici Orlová pri bývalom štátnom podniku Chemko Strážske sa za posledných päť mesiacov urobilo veľa, ale nie všetko, čo vyplývalo z decembrového uznesenia parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Zhodli sa v utorok členovia výboru počas svojho poslaneckého prieskumu na Zemplíne.



"Ministerstvo životného prostredia urobilo zásadnú vec, ktorú nikto nečakal, keď sa prerušil výtok do odkaliska Poša," konkretizoval predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) najväčší posun v riešení environmentálnych záťaží na Zemplíne. Pripomenul tiež počin ministerstva pôdohospodárstva, ktoré na ploche niekoľkých hektárov zabezpečilo aplikáciu rôznych sorpčných látok do pôdy. "Teraz čaká na výsledky, ako aplikácia týchto látok zlepší kvalitu pôdy," ozrejmil.



Ako informoval generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo, prevádzkovateľ odkaliska Poša stále nenaplnil všetky úlohy, ktoré mu SIŽP začiatkom tohto roka udelila. Poukázal najmä na nedostatočnú filtráciu vôd, ktoré z odkaliska Poša po zdvihnutí jeho hladiny vplyvom zrážkovej činnosti odtekajú. "V najbližších dňoch" by mala podľa neho SIŽP získať od znečisťovateľa analýzu účinnosti použitého zeolitu, ktorú následne podrobí oponentúre. V súvislosti s pondelňajším (31. 5.) zásahom enviropolície pri Kyjovskom potoku, na ktorom bolo ohlásené penenie, uviedol, že nejde o "nové" znečisťovanie. "Ak niečo uniká z odkaliska, je to iba prostredníctvom prirodzených zrážok, ktoré sa možno kontaminujú tými látkami, ktoré sú už v súčasnosti uložené," ozrejmil.



V súvislosti s likvidáciou envirozáťaže odkaliska Poša štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča uviedol, že proces určenia povinnej osoby "stále prebieha". "Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu vymožiteľnosť plnenia tých povinností a tých osôb, ktoré prehlbovanie tejto envirozáťaže umožnili," ozrejmil s tým, že aktuálne sa v legislatívnom procese nachádza návrh zákona, ktorý má riešiť aj situáciu, ak pôvodca znečistenia ukončí svoju činnosť pre nesolventnosť. Nevylúčil tiež realizáciu výskumného vrtu priamo v odkalisku, ktorý by podľa starostov okolitých obcí mohol pomôcť k určeniu rozsahu zodpovednosti za envirozáťaž po ukončení činnosti štátneho podniku.



Poslankyňa Anna Zemanová (SaS) informovala o rokovaniach s ministrom životného prostredia o možnosti poskytnúť obyvateľom v lokalitách s envirozáťažami zľavu na pitnú vodu, keďže pri poľnohospodárskych prácach či drobnochove používajú zväčša kontaminovanú studňovú vodu. Poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) pripomenula sociálny aspekt riešenia envirozáťaže odkaliska Poša. "Musíme riešiť aj to, že ľudia, ktorí sú momentálne v Strážskom, prichádzajú o prácu a treba im rovnako pomôcť," uviedla v súvislosti s medializovanými informáciami, že zamestnancom spoločností, ktoré sa v areáli Chemka Strážske podieľajú na čistení odpadových vôd, nie sú od začiatku tohto roka vyplácané riadne mzdy.



Ako vyplynulo zo slov viacerých prítomných poslancov, podľa predstáv nenapreduje odstránenie sudov s PCB látkami zo zvernice Orlová. Pôvodne avizovaný májový termín podľa Karahutových slov nevyšiel pre proces verejného obstarávania, ktorý zbrzdila pandémia nového koronavírusu. "V priebehu letných mesiacov by to snáď mohlo byť hotové," informoval.