S. Grúberová sa už nebude opätovne uchádzať o post primátorky
Grúberová je primátorkou Handlovej druhé volebné obdobie, v komunálnych voľbách v roku 2018 a 2022 kandidovala ako nezávislá.
Autor TASR
Handlová 17. októbra (TASR) - Primátorka Handlovej Silvia Grúberová sa v budúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí už nebude opätovne uchádzať o primátorský post. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.
„Išla som do politiky plná ideálov. Aj som narazila. Aj som spoznala mnoho skvelých ľudí. Aj ľudí, ktorí, naopak, hrali a hrajú nefér hry. Môj nadhľad a úsmev mi však nevezme ani tá najnepríjemnejšia lož. Viem, že sa nájdu ľudia, ktorí ma poznajú a ktorí sa budú pozerať na našu snahu, krásne podujatia, vyriešené podnety a pozitívne výsledky mesta, jeho škôl a organizácií,“ uviedla Grúberová.
Podotkla, že jej určite budú veľmi chýbať stretnutia s obyvateľmi, jej záujem najmä v oblasti celej samosprávnej legislatívy a projektov. „Sú však aj veci, ktoré mi chýbať nebudú. Jednou z nich je spochybňovanie dobrých úmyslov, politické hry a cielená dehonestácia. Podrazy, závisť, ohováranie, škaredé slová. Je mi aj ľúto, že ich musím takto pomenovať. Namiesto spájania síl. Je to prospešné pre našu spoločnosť? Je to prospešné pre Handlovú? Máme čas strácať čas nad balastom, ktorý nič užitočné neprinesie?“ pýta sa.
Primátorka pripomenula, že je vyštudovaný politológ, diplomat a má za sebou aj bakalárske štúdium ekonomiky a cestovného ruchu. „Mimoriadne rada sledujem politiku, ekonomiku a inovácie. V mojich profesijných skúsenostiach vždy rezonoval najmä projektový manažment a manažment ako taký. Určite z tejto oblasti neplánujem vypadnúť. A v kontexte budúcnosti nevylučujem môj záujem vrátiť sa opäť do samosprávy,“ dodala.
