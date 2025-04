S. Grúberová: Ukončenie výroby v Lowa v Handlovej sa dotkne 195 ľudí

Handlová 28. apríla (TASR) - Ukončenie výroby v prevádzke spoločnosti Lowa production v Handlovej sa dotkne 195 zamestnancov. Firma ponúkla pracovníkom 40 miest vo svojich iných prevádzkach, vrátane zabezpečenia dopravy, pomoc deklaroval i dodávateľ pre automobilový priemysel spoločnosť Brose Prievidza. Informovala o tom primátorka mesta Silvia Grúberová na sociálnej sieti po stretnutí so zástupcami firmy Lowa.



„Spoločnosť patrila k dlhodobým stabilným zamestnávateľom v našom meste, zapájala sa do akcií ako napríklad Do práci na bicykli a podporovala veľké podujatia, akým je Pochod vďaky Cigeľ - Handlová,“ skonštatovala Grúberová.



Celkom 20 zamestnancov podľa nej končí k 31. júlu a 175 k 31. augustu tohto roka. „Spoločnosť zároveň deklarovala, že sieťuje regionálnych zamestnávateľov, aby pomohla prepojiť otvorené pracovné príležitosti pre ľudí ohrozených stratou práce s ohľadom na negatívne dosahy na ich rodiny,“ doplnila.



Pomoc zamestnancom prevádzky ponúkla i spoločnosť Brose Prievidza, ktorá stále naberá pracovníkov na nové projekty. „V rámci spolupráce s mestom Handlová a naším Kontaktným centrom pripravia prezentáciu spoločnosti s ponukou pracovných miest,“ priblížila Grúberová.



Kontaktné centrum Handlová podľa nej rovnako pripravuje tradičné veľké pracovné trhy, ktoré sa uskutočnia 6. júna na Námestí baníkov. „Náš tím pracuje na tom, aby ponuka pracovných miest bola široká a pestrá,“ dodala.



O ponuke práce v iných závodoch spoločnosti informoval pred časom i minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), podľa ktorého firma ponúkla zamestnancom i odstupné.



Spoločnosť Lowa ukončí svoju výrobu v Handlovej k 31. augustu tohto roka. Vo svojom stanovisku TASR informovala, že „prehodnocuje svoju priemyselnú štruktúru s cieľom zvýšiť efektivitu výroby a posilniť synergiu medzi rôznymi spoločnosťami v rámci skupiny“. Toto rozhodnutie je podľa nej súčasťou širšieho strategického plánu, ktorý má za cieľ optimalizovať výrobu medzi jednotlivými závodmi, zosúladiť technológie a know-how tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky globálneho trhu.



Firma sa zaoberá výrobou športových topánok, patrí do holdingu Tecnica Group, ktorá okrem športovej obuvi vyrába i lyžiarsky výstroj, kolieskové korčule a snehule. Svoje výrobky exportuje do viac ako 80 krajín na svete.