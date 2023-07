Š. Hamran kritizuje zneužívanie vraždy v Dubnici nad Váhom politikmi

Bratislava 4. júla (TASR) - Policajný prezident Štefan Hamran kritizuje zneužívanie minulotýždňovej vraždy v Dubnici nad Váhom politikmi. Niektorí podľa neho komentujú postupy polície a spochybňujú jej prácu, hoci nemajú k dispozícii ani len čiastkové informácie. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii.



"Nerobí to nič iné, iba vnáša neistotu do našej spoločnosti," zdôraznil Hamran. Poukázal na vyjadrenie exministra vnútra Roberta Kaliňáka vo víkendovej diskusnej relácii. Kaliňák hovoril o vysmievaní sa obeti policajným prezidentom. "Od bývalého ministra budem žiadať ospravedlnenie. Takéto lži sa nemôžu šíriť verejným priestorom," reagoval Hamran.



Zdôraznil, že polícia spravila v súvislosti s prípadom vraždy v Dubnici nad Váhom všetko, čo bolo v jej silách a na čo mala zákonný mandát. Napriek tomu nariadil komplexnú kontrolu vo vzťahu k trenčianskej krajskej polícii. V kontexte tohto prípadu volá po novelizácii Trestného poriadku. Možné pochybenia v postupoch orgánov, ktoré predchádzali vražde, dala preveriť aj Generálna prokuratúra SR.



K vražde 39-ročnej Andrey z Novej Dubnice prišlo vo štvrtok (29. 6.) v ranných hodinách pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Podľahla početným sečným zraneniam. Ján M. čelí obvineniu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný surovým spôsobom a so sexuálnym motívom. Cez víkend bol vzatý do väzby.