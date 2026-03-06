Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
S KOKAÍNOM ZA VOLANTOM: A vodičák policajtom neukázal

.
Miesto činu. Foto: Polícia

Policajti lustráciou zistili, že 49-ročný muž mal v minulosti zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý sa už medzičasom skončil.

Autor TASR
Nitra 6. marca (TASR) - Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky v Nitre odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog a bez oprávnenia viesť motorové vozidlá. Vodiča vozidla Volkswagen Touran zastavili a kontrolovali počas nočnej služby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič počas kontroly uviedol, že vodičský preukaz má zadržaný. Policajti lustráciou zistili, že 49-ročný muž mal v minulosti zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý sa už medzičasom skončil. Vodičovi však nový preukaz ešte nebol vydaný.

Dychová skúška u muža mala negatívny výsledok. Skríningový test na drogy však bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a kokaín. Počas následného lekárskeho vyšetrenia bol vodičovi na účely ďalšieho skúmania odobratý biologický materiál.

.

