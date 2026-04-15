Stará Ľubovňa chce získať financie na bývanie pre obete požiarov
Autor TASR
Stará Ľubovňa 15. apríla (TASR) - V Starej Ľubovni naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorú mesto vyhlásilo po požiari v mestskej časti Podsadek z konca marca. Prednosta tamojšieho mestského úradu Aleš Solár pre TASR potvrdil, že samospráva sa snaží získať externé zdroje s cieľom vyriešiť bývanie pre dotknutých obyvateľov. Po rozsiahlom požiari prišlo o strechu nad hlavou 42 ľudí, z toho 26 detí.
Mesto v spolupráci s viacerými inštitúciami pre nich zabezpečilo núdzové ubytovanie. Bezprostredne po požiari postihnutým obyvateľom pripravili dočasné ubytovanie v priestoroch kancelárií komunitného centra a v bývalých skladoch civilnej ochrany, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rómskej osady a k dispozícii tam je aj sociálne zázemie.
„Úzko spolupracujeme s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a členmi ETP Slovensko n.o., ktorá zároveň prevádzkuje stredisko osobnej hygieny, práčovňu vrátane možnosti prípravy stravy v komunitnom centre,“ uviedol Solár. Do lokality doviezli aj postele a materiálne vybavenie zo štátnych logistických skladov z Uble a Malého Šariša ako napríklad tepelné a hygienické vložky do prikrývok, uteráky, vankúše či spacie vaky a utierky. Radnica v spolupráci s partnermi zabezpečuje pre postihnutých minimálne jedno teplé jedlo denne, potravinové balíčky a hygienické potreby. Vyhlásili aj zbierku oblečenia a potrieb pre deti.
Samospráva však intenzívne rieši najmä otázku bývania, keďže dočasné priestory nie sú vzhľadom na počet osôb dostatočné. Statické posúdenie stavieb, ktoré postihol požiar, potvrdilo, že sú nevyhovujúce a musia ich zbúrať. Mesto preto ešte minulý týždeň podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity mimo vyhlásenej výzvy. V nej žiada o finančné prostriedky na obstaranie a osadenie dvoch typov obytných kontajnerov, ktoré poskytnú dočasné bývanie pre požiarom zasiahnuté rodiny vrátane napojenia na elektrinu.
Ešte pred veľkonočnými sviatkami samospráva zakúpila tri obytné kontajnery, ktoré už osadili v lokalite a v súčasnosti v nich býva 25 ľudí. „Ďalšie osoby zostávajú dočasne ubytované v náhradných priestoroch, a to do doby obstarania ďalšej potrebnej kontajnerovej zostavy,“ vysvetlil prednosta.
Samospráva zároveň rodinám vyplatila jednorazovú finančnú pomoc a spustila verejnú zbierku prostredníctvom platformy Donio, ktorá potrvá dva mesiace. Jej cieľom je získať 50.000 eur na bývanie vrátane nákupu stavebného materiálu a základného vybavenia. Výstavba nových príbytkov sa následne plánuje realizovať svojpomocne pod odborným dohľadom.
