Hradný areál so skanzenom v Starej Ľubovni je v novembri zatvorený

Stará Ľubovňa 1. novembra (TASR) - Počas novembra bude hrad aj skanzen v Starej Ľubovni pre návštevníkov uzavretý. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že dôvodom je rozsiahla údržba a upratovanie areálov. Múzeum spravuje dohromady viac ako 40 objektov.



"Na hrade sa bude realizovať výmena poškodených drevených schodísk, drevených ochodzí, dôkladné upratovanie, čistenie a konzervovanie či reštaurovanie interiérových expozícií a exponátov," priblížil Mikulík. Súčasťou prác bude aj príprava nových priestorov pre expozície a výstavy.



V skanzene pôjde podľa riaditeľa o rozsiahlu výmenu poškodených drevených prvkov architektúry dreveníc, výmenu drevených šindľov a "okapov". Tiež odborne ošetria drevené konštrukcie. Okrem týchto aktivít sa bude robiť aj zákonom určená revízia zbierkových predmetov. "Robíme to hlavne z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a ochrany kultúrneho dedičstva," skonštatoval riaditeľ. Ak by aj expozície nechali otvorené počas údržby, veľa objektov by bolo uzavretých.



Z hradu a skanzenu v týchto dňoch pracovníci múzea uložia do depozitárov aj najvzácnejšie zbierky tzv. I. kategórie. Dôvodom ich sťahovania je podľa Mikulíka aj príprava na nárast platieb za energie. "V takom prípade dôjde iba k základnému temperovaniu objektov hradu a skanzenu," uzavrel.