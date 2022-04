Stará Ľubovňa chce obnoviť vnútroblok pri Letnej za zdroje z IROP

Stará Ľubovňa 28. apríla (TASR) – Mesto Stará Ľubovňa sa uchádza o zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v celkovej výške 695.000 eur na projekt revitalizácie sídliskového vnútrobloku pri Letnej ulici. Informoval o tom primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko s tým, že celkové náklady sú na úrovni 730.000 eur.



Projekt ráta s rekonštrukciou chodníkov, schodísk, výstavbou petangového, workoutového a detského ihriska, komunitnej, ovocnej a dažďovej záhrady či prístrešku na komunálny odpad so zelenou strechou. Okrem toho sa v lokalite zrevitalizuje zeleň, obnovia sa spevnené plochy a pribudne aj hľadisko.



„Celková plocha, ktorá je súčasťou projektu, je približne 11.000 štvorcových metrov. Princípom je čo najviac dažďovej vody zadržať v území, pribudne aj nová výsadba listnatých stromov, aby sme predchádzali negatívnym vplyvom zmien na životné prostredie, aby sa vnútrobloky neprehrievali. Všetky chodníky, ktoré sú teraz v havarijnom stave, budú z vodopriepustnej dlažby, aby sme aj takto zadržali vodu v lokalite,“ ozrejmil primátor. Dodal, že cieľom projektu je aj oživenie medziľudských vzťahov. Predpokladá, že v lete by malo prísť rozhodnutie o tom, či budú v žiadosti o príspevok úspešní.



V máji by mali ukončiť v Starej Ľubovni aj ďalší projekt, na ktorý samospráva získala dotáciu z IROP. Revitalizácia vnútrobloku na najväčšom sídlisku Západ má byť podľa primátora ukončená v máji. Celý proces realizácie sa predĺžil, keďže bolo treba na novo vyhlásiť verejné obstarávanie. V tomto prípade získala radnica dotáciu vo výške viac ako 640.000 eur. Cieľom bolo zlepšiť environmentálne aspekty v lokalite, kde v dôsledku novej výstavby došlo k zničeniu jestvujúceho ekosystému.