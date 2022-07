Obnova Spojenej školy na Jarmočnej v Starej Ľubovni sa predraží

Stará Ľubovňa 22. júla (TASR) - Rekonštrukcia Spojenej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni sa predraží o viac ako pol milióna eur. Vyplýva to z dodatku zmluvy o diele uverejneného v centrálnom registri zmlúv. Pôvodne mala obnova stáť takmer 3,66 milióna eur, po novom to bude viac ako 4,16 milióna eur. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Metrostav.



"K úprave dôjde z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa súvisiacich s dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré spôsobili enormný nárast cien materiálov, profesií, subdodávok na stavebnom trhu, nárast cien energií, pohonných látok a celkové zvýšenie vstupných nákladov stavby," uviedla pre TASR Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom školy. Dodala, že podľa zákona o verejnom obstarávaní je možné zmluvu zmeniť, ak sú dôvodom okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať.



"Zvýšenie bude dofinancované z rozpočtu PSK, keďže ide o neoprávnený výdavok v zmysle uzavretej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na národnej úrovni sa však už uskutočňujú intenzívne rokovania medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a rezortom financií a hľadajú sa riešenia, ako samosprávam pomôcť s úspešným ukončením investičných projektov a následným dofinancovaním týchto neočakávaných výdavkov," doplnila Jeleňová. Kraj považuje dohodnuté zvýšenie za konečné, 123.000 eur je za základné stavebné materiály a viac ako 380.000 eur za profesie a subdodávky.



Táto investícia kraja sa realizuje v rámci jedného z projektov financovaných z iniciatívy Catching-up Regions. Jeho cieľom je zlepšenie kvality odborného vzdelávania, čo predstavuje investíciu do viacerých objektov praktickej výučby, zriadenie multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra, cvičného hotela, vybudovanie športového areálu, ako aj terénne a sadové úpravy.