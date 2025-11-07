< sekcia Regióny
S. Ľubovňa získala ďalšiu dotáciu na zlepšenie odpadového hospodárstva
Koncom mája tohto roku bola v tejto súvislosti úspešná aj samospráva.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 7. novembra (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa získalo z fondov Európskej únie (EÚ) ďalšiu dotáciu na zlepšenie odpadového hospodárstva. Projektová referentka na tamojšom mestskom úrade Emília Mariančiková informovala, že vďaka tomu zavedú systém množstevnému zberu zmesového komunálneho odpadu, zlepšia infraštruktúru a tiež zvýšia environmentálne povedomie obyvateľov. Výška finančného príspevku z Programu Slovensko je na úrovni 260.000 eur a úspešným žiadateľom bol sociálny podnik Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa.
Cieľom projektu je zefektívniť systém zberu odpadu z domácností a zredukovať jeho objem. Realizáciou jednotlivých aktivít sa tak v nasledujúcom roku v Starej Ľubovni zavedie množstvový zber komunálneho odpadu, vybuduje sa desať uzamykateľných kontajnerových stojísk a uskutoční sa aj rozsiahla informačná kampaň. Prostredníctvom nej má verejnosť získať viac informácií o zavedených zmenách, ale aj rozšíriť svoje poznatky o lepšom a efektívnejšom zbere separovaného odpadu.
„Zavedenie technologického a softvérového systému váženého množstvového zberu odpadu vnímame ako výzvu, ktorá so sebou prináša viacero pozitív. Uvedený systém je založený na identifikačných čipoch inštalovaných na zberných nádobách a dynamických váhach, ktorými budú disponovať zberové vozidlá. To umožní presnú evidenciu množstva odpadu produkovaného jednotlivými domácnosťami, podporí zavedenie spravodlivejšieho modelu poplatkov, zlepší kontrolu nad zvozom odpadu a prispeje k efektívnejšiemu nastaveniu jeho frekvencie. V neposlednom rade veríme, že to motivuje obyvateľov k znižovaniu objemu odpadu a k dôslednejšiemu triedeniu,“ objasnil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.
Komplexné služby v nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, starostlivosť o verejnú zeleň, správu mestských lesov a prevádzkovanie miestnej kompostárne zabezpečuje mestská spoločnosť EKOS Stará Ľubovňa. Tá chce zrekonštruovať existujúci zberný dvor, modernizovať techniku a obstarať nové veľkoobjemové kontajnery. Na tento účel získala spoločnosť nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko takmer 480.000 eur. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania, na základe ktorého bude možné pristúpiť k realizácii samotných aktivít.
Koncom mája tohto roku bola v tejto súvislosti úspešná aj samospráva. Úrad vlády SR jej schválil projekt zameraný na vybudovanie deviatich kontajnerových stojísk v lokalitách osídlených marginalizovanou rómskou komunitou. Takmer 106.000 eur získalo mesto z fondov EÚ na vybudovanie infraštruktúry na umiestnenie odpadu, s cieľom predchádzať vzniku čiernych skládok, prispieť k zvyšovaniu čistoty verejných priestranstiev a environmentálneho povedomia všetkých obyvateľov.
„Zámerom samosprávy a týchto mestských spoločností je spoločne prispieť k rozvoju činností v oblasti odpadového hospodárstva a deklarovať zodpovedný prístup k zlepšovaniu kvality životného prostredia na území mesta. Veríme, že sa nám to podarí dosiahnuť aj vďaka finančným prostriedkom z európskych fondov,“ uzatvára primátor.
