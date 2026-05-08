VIDEO: S. Migaľ bude kandidovať na post predsedu Prešovského kraja
Prešovský kraj nesmie byť podľa Migaľa krajom, z ktorého sa odchádza a ktorý vymiera.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 8. mája (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) bude kandidovať ako nezávislý kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii v Prešove. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra. Zároveň zdôraznil, že ak dostane dôveru od obyvateľov PSK, skončí na poste ministra.
Prešovský kraj nesmie byť podľa Migaľa krajom, z ktorého sa odchádza a ktorý vymiera. „Môj posledný rok pracovného života ma utvrdil v tom, že dobrý župan vie veľa vecí rozhýbať. Vie pripraviť projekty, vie vytvoriť podmienky pre lekárov, sociálne služby či mladé rodiny. Rovnako pritiahnuť investorov a s tým súvisiace peniaze. Vie pomôcť starostom, prepojiť školy so zamestnávateľom či opraviť cesty a mosty. Vie ale rokovať aj so štátom,“ uviedol Migaľ.
Aby sa ľudia vracali do Prešovského kraja, musia v ňom podľa neho nájsť tri základné veci - prácu, bývanie a infraštruktúru. „Bez práce sa mladý človek nevráti. Bez bývania si tu mladá rodina nepostaví život. Bez ciest, vlakov, autobusov, škôl, lekárov a sociálnych služieb sa z kraja stane priestor, kde sa síce dobre spomína, ale ťažko sa žije,“ doplnil Migaľ.
V prípade zvolenia zároveň chce, aby každý okres mal pripravené investičné príležitosti a mohol investorom ponúknuť lokalitu, školu, ľudí, cestu a samotný projekt. „Chcem, aby kraj systematicky pracoval so zamestnávateľmi, so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, so štátom, s mestami či s obcami,“ povedal Migaľ.
Jednou z tém jeho programu je aj dostupné bývanie. Kraj podľa neho nemusí stavať byty namiesto miest a obcí, ale má byť koordinátorom, partnerom a odbornou oporou pri príprave projektov, pozemkov, financovania a eurofondov. V oblasti dopravy chce Migaľ zverejniť mapu najhorších ciest a mostov, zaviesť transparentný plán opráv s termínmi a zdrojmi financovania a presadiť efektívnejšie hospodárenie Správy a údržby ciest PSK. Zároveň chce vyvíjať tlak na štát, aby sa kľúčové dopravné projekty, najmä R4, stali skutočnou prioritou.
Odchod mladých ľudí nie je podľa neho len ekonomickým problémom, ale aj vážnou otázkou pre rodiny, obce a sociálne služby. Kraj podľa Migaľa musí modernizovať zariadenia sociálnych služieb, ale zároveň hľadať aj nové formy pomoci.
Rovnako chce prepojiť odborné školy so zamestnávateľmi, zaviesť štipendijný program Zostaň na východe a podporiť dostupné bývanie pre mladé rodiny, učiteľov či zdravotníkov. Dôležitou súčasťou programu je aj cestovný ruch. Pripomenul, že Prešovský kraj má Tatry, Poloniny, Domašu, drevené chrámy, kúpele, folklór, historické mestá aj jedinečnú prírodu, no samotný potenciál nestačí.
O post predsedu PSK sa chcú uchádzať jeho súčasný predseda Milan Majerský, poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek (Republika) a finančný poradca a podnikateľ Marián Geci.
