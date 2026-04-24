S. Migaľ na Spiši ocenil kovačických maliarov
Hlavnou myšlienkou plenérov je vytvoriť originálnu „insitnú mapu Slovenska“ - sériu diel, v ktorých kovačickí maliari zachytávajú slovenské kultúrne pamiatky vlastným výtvarným jazykom.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) sa v piatok stretol s insitnými maliarmi zo srbského mesta Kovačica, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodnom maliarskom plenéri s názvom Dotyky dvoch svetov UNESCO Spiš 2026. Projekt prepája slovenské kultúrne dedičstvo s tvorbou vojvodinských Slovákov a zároveň pomáha šíriť jedinečné insitné umenie do zahraničia ako reprezentatívny symbol Slovenska. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Som rád, že môžeme podporovať našich Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň šíriť ich tvorbu do sveta, či už ako súčasť kultúrnej prezentácie Slovenska alebo ako vzácne dary pre významných partnerov doma i v zahraničí. V názve nášho ministerstva je aj regionálny rozvoj a to pre mňa nie je len formalita, ale ozajstný záväzok. Regióny sú základom identity Slovenska a presne takéto projekty ukazujú, aké bohatstvo v nich máme,“ uviedol minister.
„Cez umenie dokážeme udržať povedomie o našej minulosti a zároveň ho odovzdávať mladým generáciám. Aj preto chceme podporovať projekty, ktoré prepájajú slovenské komunity doma i v zahraničí a vytvárajú priestor na ich ďalší rozvoj,“ zdôraznil štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš.
Podľa organizátorov plenéra má projekt aj silný medzinárodný rozmer. „Teší nás, že prostredníctvom spolupráce s ministerstvom sa kovačické insitné umenie dostáva k ľuďom po celom svete. Aj takýmto spôsobom môžeme šíriť radosť a zároveň prezentovať našu kultúru,“ uviedol predseda Regionálneho centra pre Západný Balkán Ivan Kopčík.
Zástupcovia slovenskej menšiny v Srbsku ocenili záujem Slovenska o ich kultúrne dedičstvo a pozvali predstaviteľov rezortu na návštevu Kovačice.
„Podpora zo strany SR má pre nás veľký význam. Insitné maliarstvo je dôležitou súčasťou identity našej komunity a sme radi, že sa oň zaujímate,“ povedala Dušana Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ktorá je najvyšším predstaviteľom Slovákov žijúcich v Srbsku.
Projekt Dotyky dvoch svetov UNESCO Spiš 2026 organizuje Regionálne centrum pre Západný Balkán, ktoré dlhodobo prepája umelcov, samosprávy a inštitúcie zo Slovenska a krajín Balkánu.
