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S. Migaľ sa vzdáva mandátu poslanca Prešovského kraja
Samuel Migaľ (nezávislý) skončil vo voľbách predsedu PSK na treťom mieste so ziskom 17.240 hlasov (6,05 percenta) za Milanom Majerským a Milanom Mazurekom.
Autor TASR
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Prešov 6. novembra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) sa vzdáva mandátu poslanca Prešovského samosprávneho kraja (PSK), jeho miesto v krajskom zastupiteľstve obsadí náhradník Alfonz Kobielsky. Minister v piatok v Prešove oznámil, že sa mandátu vzdáva, pretože mu podľa jeho slov súčasné pravidlá neumožňujú vykonávať súčasne funkciu člena vlády a krajského poslanca. Zároveň avizoval návrhy legislatívnych zmien týkajúcich sa spočívania poslaneckých mandátov.
„Z rešpektu k ústave, zákonom, ale v prvom rade k mojim voličom, uvoľním miesto náhradníkovi. Občania budú mať od prvého momentu v zastupiteľstve kraja človeka, ktorý ich bude aktívne zastupovať. Preto sa v tejto chvíli oficiálne vzdávam mandátu poslanca PSK,“ vyhlásil Migaľ.
Pripomenul, že členovia nového krajského zastupiteľstva zložia sľub v pondelok (9. 11.). Zloženie svojho poslaneckého sľubu by podľa vlastných slov mohol odkladať, takýto postup si však nezvolí. Poukázal tiež na to, že súčasné pravidlá mu neumožňujú mandát dočasne neuplatňovať a po skončení vládnej funkcie sa k nemu vrátiť.
Na najbližšej koaličnej rade chce predložiť dva návrhy zákona. Prvý sa má týkať spočívania mandátu poslanca krajského, mestského alebo obecného zastupiteľstva počas výkonu nezlučiteľnej výkonnej funkcie. Zvoleného poslanca by dočasne zastupoval náhradník určený podľa výsledkov volieb. Po skončení výkonnej funkcie by sa mohol vrátiť na zostávajúcu časť volebného obdobia. Počas spočívania mandátu by nehlasoval ani nepoberal poslaneckú odmenu.
„Táto navrhovaná zmena mi môj mandát, ktorého sa dnes vzdávam, späť nevráti. Týmto krokom preto verejne deklarujem, že pripravený legislatívny návrh nerobím pre seba, ale na základe mojej skúsenosti,“ uviedol Migaľ.
Druhý návrh má upraviť spočívanie mandátu poslanca Národnej rady SR počas výkonu funkcie predsedu samosprávneho kraja. Predsedu by v parlamente zastupoval náhradník a po skončení vedenia kraja by sa mohol do parlamentu vrátiť, pokiaľ by jeho poslanecký mandát ešte trval. „Riadenie celého kraja je natoľko náročná a zodpovedná práca, že ju nepovažujem za zlučiteľnú s plnohodnotným výkonom parlamentného mandátu,“ zdôvodnil minister.
Kobielsky pripomenul, že poslancom PSK sa prvýkrát stal v roku 2022 a počas uplynulého volebného obdobia sa venoval najmä miestnej a regionálnej kultúre. Po voľbách prijal, že zostal pod čiarou zvolených kandidátov. Pri návrate do zastupiteľstva chce využiť skúsenosti z predchádzajúcich štyroch rokov. „Budem oveľa dynamickejší, oveľa, oveľa taký razantnejší a verím aj, že s väčším efektom,“ povedal Kobielsky.
Samuel Migaľ (nezávislý) skončil vo voľbách predsedu PSK na treťom mieste so ziskom 17.240 hlasov (6,05 percenta) za Milanom Majerským a Milanom Mazurekom. Za poslanca krajského zastupiteľstva bol zvolený vo volebnom obvode č. 13 Vranov nad Topľou, kde získal 4759 hlasov. Keďže si poslanecký mandát neuplatní, jeho miesto obsadí náhradník Alfonz Kobielsky (nezávislý), ktorému odovzdalo hlas 4688 voličov.
„Z rešpektu k ústave, zákonom, ale v prvom rade k mojim voličom, uvoľním miesto náhradníkovi. Občania budú mať od prvého momentu v zastupiteľstve kraja človeka, ktorý ich bude aktívne zastupovať. Preto sa v tejto chvíli oficiálne vzdávam mandátu poslanca PSK,“ vyhlásil Migaľ.
Pripomenul, že členovia nového krajského zastupiteľstva zložia sľub v pondelok (9. 11.). Zloženie svojho poslaneckého sľubu by podľa vlastných slov mohol odkladať, takýto postup si však nezvolí. Poukázal tiež na to, že súčasné pravidlá mu neumožňujú mandát dočasne neuplatňovať a po skončení vládnej funkcie sa k nemu vrátiť.
Na najbližšej koaličnej rade chce predložiť dva návrhy zákona. Prvý sa má týkať spočívania mandátu poslanca krajského, mestského alebo obecného zastupiteľstva počas výkonu nezlučiteľnej výkonnej funkcie. Zvoleného poslanca by dočasne zastupoval náhradník určený podľa výsledkov volieb. Po skončení výkonnej funkcie by sa mohol vrátiť na zostávajúcu časť volebného obdobia. Počas spočívania mandátu by nehlasoval ani nepoberal poslaneckú odmenu.
„Táto navrhovaná zmena mi môj mandát, ktorého sa dnes vzdávam, späť nevráti. Týmto krokom preto verejne deklarujem, že pripravený legislatívny návrh nerobím pre seba, ale na základe mojej skúsenosti,“ uviedol Migaľ.
Druhý návrh má upraviť spočívanie mandátu poslanca Národnej rady SR počas výkonu funkcie predsedu samosprávneho kraja. Predsedu by v parlamente zastupoval náhradník a po skončení vedenia kraja by sa mohol do parlamentu vrátiť, pokiaľ by jeho poslanecký mandát ešte trval. „Riadenie celého kraja je natoľko náročná a zodpovedná práca, že ju nepovažujem za zlučiteľnú s plnohodnotným výkonom parlamentného mandátu,“ zdôvodnil minister.
Kobielsky pripomenul, že poslancom PSK sa prvýkrát stal v roku 2022 a počas uplynulého volebného obdobia sa venoval najmä miestnej a regionálnej kultúre. Po voľbách prijal, že zostal pod čiarou zvolených kandidátov. Pri návrate do zastupiteľstva chce využiť skúsenosti z predchádzajúcich štyroch rokov. „Budem oveľa dynamickejší, oveľa, oveľa taký razantnejší a verím aj, že s väčším efektom,“ povedal Kobielsky.
Samuel Migaľ (nezávislý) skončil vo voľbách predsedu PSK na treťom mieste so ziskom 17.240 hlasov (6,05 percenta) za Milanom Majerským a Milanom Mazurekom. Za poslanca krajského zastupiteľstva bol zvolený vo volebnom obvode č. 13 Vranov nad Topľou, kde získal 4759 hlasov. Keďže si poslanecký mandát neuplatní, jeho miesto obsadí náhradník Alfonz Kobielsky (nezávislý), ktorému odovzdalo hlas 4688 voličov.