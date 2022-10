S. Mizík: Slušným ľuďom poskytneme autobusy zadarmo

Košice 23. októbra (TASR) - V jesenných voľbách sa o post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude uchádzať poslanec Národnej rady (NR) SR Stanislav Mizík. Kandiduje za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Rozhovor s ním je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu KSK.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu KSK?-







Kandidovať som sa rozhodol na základe zrelého uváženia po tom, ako z kandidatúry musel odstúpiť kvôli osobným a rodinným záležitostiam môj stranícky kolega a kamarát Vilo Púček. Oslovilo ma veľké množstvo ľudí, aby som sa do toho pustil, pretože mám skúsenosti s prácou na VÚC. Bol som predsedom Dozornej rady Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. a zároveň som poslancom Národnej rady SR.







-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Kraj sa nachádza v stave, keď rozpočet VÚC narástol medziročne o desiatky, dokonca aj stovku miliónov eur a s týmito financiami nie je nakladané hospodárne.











-Akým problémom KSK čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Košický kraj, podobne ako aj SR a celá Európa, čelí globálnej ekonomickej a vojnovej kríze. To najhoršie ešte len príde. Vzhľadom na neuveriteľný chaos s energiami a ich cenami, spôsobeným nezodpovednou a kanibalistickou politikou EÚ, nové vedenie VÚC bude musieť urobiť hotové zázraky v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb. Na tieto výzvy sa dá reflektovať iba tak, že sa v prvom rade vytvorí krízový štáb, ktorý určí vopred priority, aby boli občania a infraštruktúra kraja sanovaní pred najhroznejšími dôsledkami procesov, ktoré sú už nezvratné.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







Priority môjho volebného programu. Za milióny z daní ľudí bude kraj slúžiť ľuďom a nie oligarchom. Odstavíme škodlivé mimovládky. V oblasti stredného školstva kladieme dôraz na vzdelávanie remeselníkov, ktorých je akútny nedostatok. Hlboká zmena v činnosti a vybavení správy ciest. Zvýhodníme domácich výrobcov. Poskytneme autobusovú dopravu všetkým slušným ľuďom zadarmo. Pre nás sú na prvom mieste potreby ľudí a nie záujmy dopravcov. Preto pracujúci, mamičky, dôchodcovia aj študenti budú mať autobusy úplne zadarmo. Obyvatelia si za túto službu už zaplatili formou svojich daní. Našou prioritou bude zachovať dostupnosť zdravotníckych služieb v regióne. V spolupráci s obcami vytvoríme občiansku domobranu, ktorá by v prípade možného katastrofického scenára bola nápomocná bezpečnostným zložkám.











-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Je úplne prirodzené, že keď kandidujem za politickú stranu, mám okolo seba tím spolupracovníkov. Sú to jednak kandidáti za jednotlivé okresy samosprávneho kraja a tiež odborníci z oblastí, ktoré má na starosti samosprávny kraj.











Okrem Mizíka kandidujú na post predsedu KSK za politické subjekty Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas-SD), Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS) a Viliam Zahorčák (Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti). Ako nezávislí kandidujú Juraj Sinay, Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko.