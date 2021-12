S nedostatkom vodičov pre pandémiu koronavírusu bojujú aj pod Tatrami

Poprad 8. decembra (TASR) – S nedostatkom vodičov pre pandémiu nového koronavírusu aktuálne bojujú aj v podtatranskom regióne. Vedúci dopravy Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Poprad Marek Modranský na tlačovej konferencii uviedol, že v súčasnosti im chýba viac ako desať vodičov.



"V súčasnosti máme len v prímestskej doprave približne 130 autobusov a zhruba 200 vodičov, ktorí sa musia na týchto spojoch striedať," ozrejmil.



Zároveň skonštatoval, že šoférov je vo všeobecnosti málo, čo niekedy narušuje prevádzku. Pod Tatrami museli dokonca pristúpiť aj k redukcii niektorých spojov z dôvodu akútneho nedostatku vodičov. "Sú to však len výpadky dočasného charakteru a robíme všetko preto, aby sme tie diery dokázali vyplniť," ubezpečil Modranský s tým, že dostatok šoférov v súvislosti s pandémiou je momentálne na úrovni 10 až 12 percent.



Zároveň upozornil, že takmer štvrtina vodičov je vo veku, kedy môže odísť do dôchodku. V tejto súvislosti začali pod Tatrami s náborom nových zamestnancov. "Preferujeme domácich pracovníkov, chceme im ponúknuť stabilné zamestnanie. Pandemické obdobie zvládame dobre po finančnej stránke, skôr nás trápia karantény a dlhodobé PN niektorých ľudí," skonštatoval Modranský.



Spoločnosť preto veľmi citlivo tvorila aj novú schému liniek platných od 12. decembra. Na niektorých starých linkách, ktoré nereflektovali potreby cestujúcich a obcí, tak vznikli rezervy. Popradská SAD upozorňuje, že práca vodiča je v súčasnosti iná, ako bola pred 20 – 30 rokmi. Spoločnosť okrem iného za posledné tri roky preinvestovala do výmeny nových vozidiel viac ako 12 miliónov eur. "Vymenili sme zhruba 60 percent vozového parku a v tomto trende pokračujeme," uzavrel Modranský.