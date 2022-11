S novou hasičskou stanicou v Trnave počítajú,zatiaľ nie sú prostriedky

Trnava 6. novembra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR ponúklo časť pozemku v extraviláne Trnavy určeného na budúci vojenský archív na výstavbu novej hasičskej stanice. Ministerstvo vnútra (MV) SR považuje jej umiestnenie do inej lokality vzhľadom na kritické dopravné napojenie a problematický výjazd hasičov z terajšieho objektu za vhodné. Podľa vyjadrenia pre TASR však nepozná aktuálne možné zdroje financovania takéhoto projektu.



O výstavbe vojenského archívu a následne novej stanice hasičov v Trnave sa hovorí už niekoľko rokov. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na konci septembra túto myšlienku aktualizoval a ohlásil realizáciu projektu. Archív má stáť na pozemku, ktorý získal rezort pred časom od mesta Trnava. Jeho rozloha umožňuje osadiť aj hasičskú stanicu, keďže v Trnave na Rybníkovej ulici je jej situovanie náročné.



V auguste 2008 bola v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb uzatvorená zmluva o dielo na projektovú prípravu, reagoval tlačový odbor MV na otázku TASR o výstavbe. "Na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu ROP o znížení výšky nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ určeného pre HaZZ však bola projektová príprava tejto stavby ukončená. Premiestnenie je závislé od zabezpečenia vhodného pozemku a pridelenia finančných prostriedkov na novú výstavbu. Aktuálne totiž nie je známy operačný program, v rámci ktorého by sme výstavbu novej hasičskej stanice mohli financovať," dodal.



Vzhľadom na to i stav objektu na Rybníkovej Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) medzičasom hasičskú stanicu čiastočne vynovil. "Urobili sa základné stavebné úpravy na zníženie energetickej náročnosti. Krajské riaditeľstvo (KR) HaZZ v Trnave i naďalej počíta s výstavbou novej stanice," uviedla hovorkyňa KR Lena Košťálová. Objekt dostal zateplenie vonkajšej časti i garážových brán, vymenili sa okná. "Realizácia úsporných riešení bola v súlade s projektom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia," doplnila hovorkyňa.