S obmedzením na Prístavnom moste treba rátať až budúci týždeň

Bratislava 30. novembra (TASR) - Doprava na bratislavskom Prístavnom moste nebude tento víkend obmedzená. Termín výmeny mostného záveru a s ňou súvisiace obmedzenia sa pre počasie presúvajú na budúci týždeň, a to od piatka 8. decembra do nedele 10. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Počas výmeny mostného záveru bude uzavretý ľavý jazdný pás v smere do Petržalky medzi križovatkami Bratislava-Prievoz a Bratislava-Petržalka. Vodiči môžu v smere do Petržalky využiť dve obchádzkové trasy. Z diaľnice D1 môžu zísť výjazdom Bajkalská/Komárno po Prístavnej ulici cez Most Apollo na cestu I/2 alebo výjazdom Bajkalská/Komárno po ceste R7 a diaľnici D4 smer Viedeň a potom po diaľnici D2 smer Bratislava.



Obmedzenie sa malo pôvodne týkať tohto víkendu. Zmenu termínu NDS odôvodňuje nepriaznivými klimatickými podmienkami.