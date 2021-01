S obnovou ciest a chodníkov na Námestí mieru chce Detva začať v apríli

Na snímke z 19. januára 2021 kontajnery v centre sídliska Námestie mieru v Detve. Foto: EASYFOTO TASR - Silvia Tannhauserová

Detva 21. januára (TASR) – Mesto Detva plánuje na jar tohto roka začať s rekonštrukciou ciest a chodníkov na sídlisku Námestie mieru. Súčasťou projektu bude aj nové kontajnerové stojisko v strede veľkého centrálneho parkoviska. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že obnova sa týka aj plôch pre verejnosť.dodal.Poslankyňa za tento volebný obvod Oľga Vilhanová od roku 2008 upozorňuje na to, že na Námestí mieru nie sú vysporiadané pozemky. Pre riešenie tohto problému viackrát spisovala s občanmi petície, a to aj v čase, keď ešte nebola poslankyňou.poznamenala.doplnila.Ako spomenula, betónové ihrisko a ani detské ihrisko zatiaľ nie je súčasťou plánovanej obnovy. Nepatrí sem ani obnova priestorov občianskej vybavenosti, kde sú obchody a iné služby.podotkla.Podľa nej je škoda, že pozemky na Námestí mieru, kde žije približne 900 obyvateľov Detvy, sa začali neskoro vysporiadavať.uzavrela Vilhanová.