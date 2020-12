S obnovou fasád Thurzovho domu by mali skončiť do konca tohto roka

Banská Bystrica 2. decembra (TASR) – Fasáda Thurzovho domu v centre Námestia SNP v Banskej Bystrici, kde sídli Stredoslovenské múzeum (SSM), sa po desaťročiach dočkala odbornej obnovy a mení sa každým dňom. Zatiaľ je skrytá pred očami miestnych i návštevníkov krajského mesta, ale do konca tohto roka by mali byť dokončené všetky tri fasády, a teda aj vnútorné. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ako zriaďovateľ SSM, na to vyčlenil vyše pol milióna eur. Informovali o tom v stredu predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľ múzea Marcel Pecník.







"Do obnovy významnej kultúrnej pamiatky, akou je Thurzov dom, investujeme viac než 577.000 eur. Zvyšné finančné prostriedky pôjdu na obnovu suterénu, ktorý je krásny a dokladuje um našich predkov. Postavili pevné základy, ktoré vydržali aj požiar v roku 1500. Hoci v roku 1948 povolili zbúranie Thurzovho domu, neskôr sa to zrušilo. Fasádu neskôr reštaurovali, ale neodborne. Aj keď sme medzi poslednými, ktorí obnovujú historický objekt na námestí, dokázali sme to. Veľká vďaka patrí projektantom, realizovateľom, všetkým, ktorí pri rekonštrukcii historickej pamiatky pomáhajú," zdôraznil šéf kraja Lunter.



"SSM je pre náš kraj nielen najväčším múzeom, ale plní i metodickú funkciu. Ako jeho zriaďovateľ sme preto prijali strategické rozhodnutie podporovať jeho rozvoj rovnako, ako to robíme aj smerom k ďalším našim organizáciám," dodal Lunter.



Podľa riaditeľa SSM Pecníka rekonštrukcia suterénnych priestorov by mala byť ukončená na budúci rok. Na tie BBSK vyčlenil približne 200.000 eur. Momentálne sú v týchto priestoroch odstránené novodobé omietky, vrátane odkrytia podlahy na 90 percent, čo má umožniť lepšie odvetrávanie vlhkosti.



"Už nikdy nechceme využívať unikátne suterénne priestory ako skladisko. Vypovedajú svoj príbeh a rodí sa plán a predstava, ako ich do budúcna využiť," konštatoval Pecník s tým, že ho teší, že práce prebiehajú bez problémov a verí, že Thurzov dom bude najkrajšou pamiatkou na námestí pre všetkých Slovákov i cudzincov, ktorí v jeho zrenovovaných priestoroch nájdu hodnotné stále expozície a výstavy.



Podľa Petra Hudáka, výskumníka, ktorý vykonáva odborný dohľad pri pamiatkových obnovách, Thurzov dom v Banskej Bystrici patrí medzi top renesančné pamiatky a celé Slovensko by malo byť hrdé na to, že sa napriek všetkému zachovala. Sídlila tam takpovediac prvá svetová obchodná centrála obchodu s meďou Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť.