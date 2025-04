S obnovou futbalového štadióna plánuje Detva začať počas apríla

Detva 7. apríla (TASR) - S rekonštrukciou futbalového a atletického štadióna plánuje mesto Detva začať počas apríla tohto roka. V súčasnosti má podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. TASR o tom informovala prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska s tým, že práce nastavili na dvanásť mesiacov.



Dodala, že samospráva posielala na kontrolu verejné obstarávanie. Po jeho kontrole môže mesto začať so stavebnými prácami. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mestu schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur. „Futbalové ihrisko, ktoré patrí s rozmermi 105 krát 72 metrov k najväčším na Slovensku, bude zmodernizované a doplnené o nový závlahový systém,“ objasnil v minulosti hovorca Detvy Milan Suja.



Okrem neho obnovia aj atletickú dráhu a sektory pre jednotlivé disciplíny. Patrí medzi ne napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke. Bude to aj sektor pre skok do diaľky a trojskok, pre hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvoria aj priestor pre skok do výšky i vrh guľou.



Primátor Branislav Baran uviedol, že areál budú môcť po rekonštrukcii využívať miestny športový klub i školské zariadenia. Doplnil, že behať po tratiach budú môcť aj občania a cieľom celého projektu je rozvoj športu v Detve. „Je to projektované a aj konzultované s odborníkmi z atletického zväzu tak, aby to plnilo všetky kritériá a štandardy pre usporiadanie juniorských súťaží,“ potvrdil.



Priestor pre atletiku bude môcť v budúcnosti využívať napríklad aj Športový klub Detva v pohybe. Dospelí i deti sa venujú behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu. Súčasťou klubu sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa.