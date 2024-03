S obnovou klinčiarne chcú v Muránskej Hute začať tento rok

Muránska Huta 16. marca (TASR) - Obec Muránska Huta v okrese Revúca chce s obnovou niekdajšej klinčiarne, v ktorej má vzniknúť informačné centrum i útulňa pre turistov, začať ešte tento rok. V rámci projektu financovaného z plánu obnovy plánuje v najbližších mesiacoch vybudovať aj novú cyklotrasu, ktorú budú môcť turisti v zimných mesiacoch využívať na bežkovanie. Pre TASR to uviedol starosta obce Marian Szentandrássi.



Budova niekdajšej klinčiarne v Muránskej Hute, ktorá sa nachádza pri vstupe do obce, bola postavená okolo roku 1865 a slúžila na výrobu klincov a pracovných nástrojov. Neskôr v nej fungovala škola, obchod či pohostinstvo, následne niekoľko rokov chátrala. Obci sa ju podarilo získať do vlastníctva aj vďaka verejnej finančnej zbierke, komplexnú obnovu objektu plánuje financovať vďaka dotácii z plánu obnovy.



"V časti, kde boli potraviny, má byť informačné centrum, ktoré ľuďom vysvetlí, kde sa dá ísť na Muránsku planinu a ako sa v národnom parku správať. V druhej časti chceme vybudovať pamätnú izbu Muránskej Huty," priblížil Szentandrássi. V pamätnej izbe chce samospráva prezentovať históriu obce i samotnej klinčiarne.



V rámci prestavby objektu obec plánuje v budove vybudovať aj sociálne zariadenia, pribudnúť má tiež menšia prístavba. "Upraví sa aj podkrovie, kde vzniknú dve alebo tri izby, ktoré budú zatiaľ slúžiť ako útulňa. Časom možno prídu financie na to, aby sme to prerobili na penzión, alebo niečo podobné," dodal starosta s tým, že jednu izbu v klinčiarni mohli turisti aj doposiaľ využívať ako núdzové ubytovanie.



Samospráva v rámci projektu v súčasnosti hľadá dodávateľa stavebných prác, so začatím rekonštrukcie by obec chcela začať ešte tento rok. Na obnovu klinčiarne získala v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu Národného parku Muránska planina z plánu obnovy vyše 690.000 eur. Časť dotácie je určená na vybudovanie novej cyklotrasy, ktorá má popri Hutníckom potoku spojiť Muránsku Hutu s Muránskou Zdychavou.



"Popri tomto potoku vedie lesná cesta, už minulý rok sme po nej urobili takú provizórnu cyklotrasu," priblížil Szentandrássi. Lesnú cestu obec plánuje upraviť a zhutniť, vybudované budú nové priepusty a pribudnúť by mali aj altánky. Približne trojkilometrový úsek budú môcť v zimných mesiacoch využívať aj bežkári. Práce na cyklotrase by samospráva chcela realizovať počas leta, ukončiť ich plánuje ešte tento rok.



Od obnovy klinčiarne a vybudovania cyklotrasy si obec sľubuje najmä impulz pre rozvoj cestovného ruchu. Vytvorením pracovných miest môže tiež projekt podľa starostu pomôcť udržať mladých ľudí v obci, kde je v súčasnosti približne polovica domov využívaných na rekreáciu. "Už teraz máme zamestnaných dvoch ľudí, projektového manažéra a projektového ekonóma," dodal Szentandrássi s tým, že vytárať sa budú aj ďalšie pracovné pozície, ktoré budú mať na starosti informačné centrum či údržbu cyklotrasy.