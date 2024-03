S obnovou mosta v Čelároch plánujú začať v prvom polroku tohto roka

Veľký Krtíš 6. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) predpokladá, že s obnovou mosta v obci Čeláre vo Veľkokrtíšskom okrese začne v prvom polroku tohto roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že to bude v prípade, ak budú všetky procesy bez problémov.



Dodala, že momentálne pokračuje súčinnosť k podpisu zmluvy. Podľa nej verejné obstarávanie tak bude ukončené až po jej podpise. V pláne je komplexná rekonštrukcia mosta a cesty, ktorá naň nadväzuje. Súčasťou je aj vybudovanie komunikácie i preloženie komunikačných káblov.



Celkový počet mostov v okrese Veľký Krtíš, ktorých vlastníkom je BBSK a ktoré sú v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest, je 123. Naposledy robili kompletnú obnovu v roku 2016 na moste cez Kurekovský potok medzi obcami Slovenské Ďarmoty a Záhorce. Postavili ho v roku 1910.



Vlani začiatkom decembra otvorili v obci Vrbovka vo Veľkokrtíšskom okrese nový cestný most, ktorý ju spája s maďarskou obcou Őrhalom. Nové cestné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom má podporiť cezhraničnú pracovnú mobilitu. Zároveň má vyriešiť aj lokálnu dopravnú izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou slovenskou obcou. Celkový rozpočet projektu bol 6.725.325 eur, z toho 5.716.526 eur hradili z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Banskobystrický samosprávny kraj poskytol obci Vrbovka 100.000 eur na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu.