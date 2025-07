S obnovou športového areálu v Žarnovici začnú po kontrole

Žarnovica 14. júla (TASR) - Športový areál základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici prejde v nasledujúcich mesiacoch komplexnou rekonštrukciou. Stavebné práce, ktoré mesto zrealizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku, sa začnú podľa projektového manažéra mesta Pavla Hudeca hneď po kontrole verejného obstarávania.



Kontrolu aktuálne vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Predpokladáme, že do konca júla by kontrola mohla byť ukončená. Podľa zmluvy by práce mali trvať maximálne do 31. decembra tohto roka,“ poznamenal Hudec.



Areál bude podľa jeho slov zrekonštruovaný komplexne, obnovia takmer všetky prvky a existujúce ihriská. „Pribudne nové osvetlenie, ktoré umožní využívanie areálu aj za zhoršených svetelných podmienok,“ dodal Hudec s tým, že športovisko bude po rekonštrukcii prístupné aj verejnosti.



Súčasťou projektu, v rámci ktorého športový areál obnovia, je aj modernizácia vybraných priestorov školy. Materiálne dovybavia školskú kuchyňu, nainštalujú fotovoltiku, zmodernizujú učebne chémie a informatiky a v posilňovni pribudnú nové stroje. Debarierizáciou hlavného vchodu sa zvýši prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.



Aj na tieto časti už podľa Hudeca mesto vybralo dodávateľov a aktuálne prebieha kontrola verejných obstarávaní. S prácami začnú po ich ukončení, pričom cieľom je, aby sa čo najviac prác stihlo zrealizovať počas školských prázdnin.