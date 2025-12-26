< sekcia Regióny
S odvozom živých vianočných stromčekov začnú po sviatku Troch kráľov
Zberný dvor je v dňoch pracovného pokoja zatvorený, vrátane 1. a 6. januára.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. decembra (TASR) - S odvozom živých vianočných stromčekov v Banskej Bystrici sa začne po ukončení vianočného obdobia, teda po sviatku Troch kráľov. Mesto ho zabezpečí pravidelne jedenkrát do týždňa od 6. januára do 6. februára a následne podľa potreby. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Stromčeky zbavené ozdôb treba ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu na svojej ulici či pri bytovom alebo rodinnom dome tak, aby boli na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberových spoločností. Dôsledne zbaviť stromčeky ozdôb je naozaj dôležité, keďže po podrvení sa použijú na výrobu kompostu. Je možné ich taktiež odovzdať v zbernom dvore v Radvani,“ uviedla Marhefková.
Zberný dvor je v dňoch pracovného pokoja zatvorený, vrátane 1. a 6. januára. Na Silvestra (31. 12.) má upravené pracovné hodiny od 8.30 do 12.00 h, okrem toho bude otvorený v bežných prevádzkových hodinách od pondelka do soboty.
