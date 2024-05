S opravou havarijného mosta pri Ružomberku by mali začať na budúci rok

Ružomberok 10. mája (TASR) - Havarijný most na ceste prvej triedy medzi Ružomberkom a Donovalmi v osade Podsuchá by mali začať opravovať v marci budúceho roku. Pre TASR to povedala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová s tým, že v súčasnosti sú vo fáze majetkovo-právneho vysporiadania.



V marci tohto roka došlo na moste ponad rieku Revúca k zrúteniu zábradlia. Museli ho označiť dočasným dopravným značením. "Z hľadiska stavebno-technického je most v havarijnom stave. Na príprave jeho rekonštrukcie pracujeme od septembra 2022," skonštatovala hovorkyňa.



Majetkovo-právne vysporiadanie by malo byť ukončené v júni tohto roku. Následne SSC podľa Lukáčovej požiada o vydanie stavebného povolenia. "Očakávame, že ho okresný úrad vydá v auguste tohto roku a na jeseň 2024 budeme môcť zrealizovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Stavebné práce na mostnom objekte by mali začať po zimnom období v marci budúceho roku," naznačila hovorkyňa.



Dodala, že rekonštrukcia by mala byť hotová o 12 mesiacov.