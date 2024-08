S opravou poškodeného mosta v Košiciach sa začne v stredu

Košice 19. augusta (TASR) - S plánovanou opravou poškodeného mostného záveru a ďalších porúch na moste na Triede arm. gen. Svobodu v mestskej časti (MČ) Dargovských hrdinov pri Pošte 22 v Košiciach sa začne v stredu (21. 8.). Vodičov v tejto súvislosti čakajú dopravné obmedzia, uzavretá bude časť mosta. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Opravy vykoná v rámci reklamačného konania na vlastné náklady spoločnosť Metrostav, ktorá most rekonštruovala v rokoch 2017 a 2018 za 1,09 milióna eur. Zástupcovia magistrátu mesta Košice a spoločnosti Metrostav sa v júni tohto roka dohodli na odstránení konštrukčných chýb mosta v rámci reklamačného konania.



"Zhotoviteľ objednal dva kusy nových mostných záverov, ktorých výroba trvala niekoľko týždňov. Nahradí nimi poškodené mostné závery na oboch stranách mosta, aby sa pevne ukotvili a nepretekala cez nich voda. Okrem toho opraví most aj zo spodnej časti s dôraznom na trámy a nosníky mostnej konštrukcie," uvádza magistrát.



Práce budú rozdelené na dve etapy, pričom každá potrvá zhruba dva týždne. "Od stredy budú v rámci prvej etapy uzavreté oba jazdné pruhy na pravej strane mosta (v smere von z mesta) od zastávky MHD Poliklinika Východ smerom na ulicu Zupkova. Premávka bude vedená na ľavej strane mosta v dvoch protismerných pruhoch," dodáva s tým, že následne dôjde k presmerovaniu dopravy a budú sa realizovať práce na opačnej strane mosta.



Vodičov usmerní dočasné dopravné značenie. Zároveň bude v tomto úseku maximálna povolená rýchlosť znížená na 30 km/h. Po opravenom moste by mali vodiči jazdiť počas septembra.