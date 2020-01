S posypom ciest a chodníkov na území Košíc začali v noci

Košice 9. januára (TASR) - Na hlavných ako aj vedľajších komunikáciách v meste Košice neboli doposiaľ hlásené výraznejšie problémy s poľadovicou. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke. Ako pre TASR uviedla spoločnosť Kosit, s preventívnym posypom začali v noci zo stredy (8. 1.) na štvrtok.



„Postupná zimná údržba komunikácií a ručné čistenie chodníkov v správe spoločnosti Kosit, na základe požiadaviek dispečingu Magistrátu mesta Košice, prebieha počas dnešného a zajtrajšieho dňa a noci prakticky nepretržite,“ uviedol riaditeľ divízie služieb tejto firmy Michal Hrabovský s tým, že od polnoci sústredili svoje činnosti na komunikácie, ktoré sú podľa priorít stanovené aktuálnym Operačným plánom zimnej údržby 2019/2020. Išlo najmä o hlavné ťahy komunikácií, trasy liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) s dôrazom na klesania a stúpania a prieťahy ciest II. a III. triedy.



Od 3.00 h na základe požiadaviek a spolupráci s dispečingom magistrátu podľa Hrabovského zvýšili svoje aktivity údržby a nasadili všetku dostupnú, a to aj rezervnú techniku, ktorou sa začalo s takzvaným likvidačným posypom - aj v bočných uliciach. „Na chodníkoch, ktoré sú na základe operačného plánu zimnej údržby v správe spoločnosti Kosit, sa začalo s ich postupnou údržbou rovnako od 3.00 h a nasadených bolo 50 pracovníkov ručného čistenia,“ dodal.



Mesto pripomína, že na jeho území sú všetky cesty bez problémov zjazdné. „Zmiernenie následkov poľadovice zabezpečuje nielen náš zmluvný partner – spoločnosť Kosit, ale aj pracovníci viacerých mestských podnikov,“ uvádza.



Čo sa týka chodníkov, tie sa podľa magistrátu postupne a niekedy aj viacnásobne posypávajú soľou a kamennou drťou. „Na väčšinu chodníkov sa dostanú len malé posypové vozidlá. Tie na rozdiel od veľkých cestných sypačov majú len obmedzenú kapacitu. Preto musia častejšie dopĺňať zásoby soli, čo spôsobuje menšie časové zdržanie,“ tvrdí mesto s tým, že aj keby mali k dispozícii niekoľkonásobné množstvo techniky a ručných pracovníkov, nevedeli by okamžite odstrániť následky poľadovice zo všetkých chodníkov v Košiciach. „Niektoré frekventovanejšie chodníky pritom už boli v priebehu dňa opakovane očistené, keďže sme od občanov dostali informácie, že do hodiny po ich úprave boli opäť zľadovatené,“ vysvetľuje.