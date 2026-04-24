S požiarom lesa v P. Bystrici bojovalo 36 hasičov
Autor TASR
Považská Bystrica 24. apríla (TASR) - Jedenásť profesionálnych a 25 dobrovoľných hasičov so 14 kusmi techniky zasahovalo vo štvrtok (23. 4.) popoludní pri požiari lesného porastu v katastri považskobystrickej mestskej časti Orlové. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Požiar nahlásili asi o 17.00 h, horel lesný porast na ploche asi 300 štvorcových metrov, vplyvom vetra sa rozšíril na plochu až 12.000 štvorcových metrov. Na zásah postupne vyslali príslušníkov HaZZ z Považskej Bystrice, Púchova, Trenčína a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline.
„Hasiči nasadili za účelom lokalizácie požiaru šesť hasebných prúdov za použitia genfovakov a jednoduchých hasebných prostriedkov. Po likvidácii požiaru, krátko pred 21.30 h, vykonali príslušníci HaZZ pomocou termovíznej kamery záverečný monitoring a kontrolu požiariska,“ informujú hasiči.
Okrem profesionálnych hasičov bojovali s požiarom aj dobrovoľní hasiči z obcí Papradno, Brvnište, Dolná Mariková, Jasenica, Udiča a z mesta Považská Bystrica. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčinu požiaru vyšetrujú znalci.
