HASILI DEVÄŤ HODÍN: S požiarom domu v obci Tŕstie bojovalo 36 hasičov

Dolný Lieskov 29. októbra (TASR) – Osemnásť profesionálnych hasičov z Považskej Bystrice, Púchova a z Trenčína zasahovalo od štvrtkovej (28. 10.) noci do piatkového rána pri likvidácii požiaru rodinného domu v obci Dolný Lieskov časť Tŕstie v Považskobystrickom okrese.



Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, požiar zasiahol priestory na hornom podlaží, odkiaľ sa postupne rozšíril do podkrovia a na strechu trojpodlažného rodinného domu. Pri udalosti sa zranila jedna osoba.



"Profesionálni hasiči v spolupráci s členmi dobrovoľných hasičských zborov nasadili z vonkajšej strany rodinného domu, ako aj pomocou výškovej techniky postupne šesť hasebných prúdov a zranenej osobe poskytli do príchodu zdravotných záchranárov predlekársku prvú pomoc a ošetrenie. Na mieste udalosti zriadili riadiaci štáb. Následne pokračovali v hasení v interiéri. Súčasne hasiči čiastočne rozoberali konštrukciu strechy a priebežne vyhľadávali a likvidovali skryté lokálne ohniská," uviedol Petrík.



Ako dodal, počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali aj 18 členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Pružina, Beluša, Dolný Lieskov a Dolný Lieskov - časť Tŕstie.



"Po likvidácii požiaru, krátko po siedmej hodine ráno, hasiči miesto udalosti skontrolovali a následne odovzdali dobrovoľným hasičom z Dolného Lieskova, ktorí aktuálne vykonávajú ďalší dohľad nad požiariskom," uzavrel Petrík.