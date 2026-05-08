< sekcia Regióny
S prácami na zaniknutých kúpeľoch Grössling sa má začať už čoskoro
Podľa zmluvy má stavba prebiehať 30 mesiacov, rekonštrukcia je plánovaná na roky 2026 až 2028.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Projekt obnovy zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave sa po rokoch príprav posúva do ďalšej etapy. S prácami by sa malo začať už v najbližších dňoch. Pre TASR to uviedla Eva Hapčová z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Podľa pôvodných plánov chcelo hlavné mesto obnoviť kúpele do roku 2025.
„Projekt obnovy kúpeľov Grössling sa posúva do ďalšej etapy. Bol už vysúťažený dodávateľ, v najbližších dňoch bude odovzdaná stavba a začne sa s prácami,“ skonštatovala Hapčová.
Podľa zmluvy má stavba prebiehať 30 mesiacov, rekonštrukcia je plánovaná na roky 2026 až 2028. Koncom roka 2020 pritom primátor Bratislavy Matúš Vallo informoval, že zaniknuté kúpele plánuje hlavné mesto obnoviť do roku 2025. Neskôr sa ako možný termín otvorenia kúpeľov spomínal prelom rokov 2026 a 2027, prípadne druhá polovica roka 2027. MIB však nevylúčil, že by sa otvorenie mohlo presunúť.
Investičné náklady boli pôvodne odhadované na 14 miliónov eur, neskôr sa ako predpokladaný spomínal rozpočet v rozpätí od 18 do 22 miliónov eur. Náklady mal spresniť výber generálneho dodávateľa. Aktuálne sú plánované náklady na stavbu podľa MIB vo výške 22,5 milióna eur, pričom financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov.
„Medzičasom sme dokončili aj umelecko-remeselnú obnovu pôvodných parných kotlov. Tie budú slúžiť ako výstavný prvok a zároveň pripomenú, ako sa v roku 1914 v parných kúpeľoch vyrábala para,“ poznamenala Hapčová.
O všetkých krokoch súvisiacich s projektom a prácami budú informovať ako dotknutých obyvateľov v okolí, tak širokú verejnosť. Všetky aktuálne informácie majú byť dostupné na webovej stránke www.grossling.sk či na sociálnych sieťach projektu.
Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén, ktorý pribudne k trom vnútorným bazénom, má byť inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov, pre ktoré je typická otvorená strecha. Počíta sa tiež so suchou saunou, ktorá sa v kúpeľoch nachádzala aj v roku 1895.
Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžili Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.
„Projekt obnovy kúpeľov Grössling sa posúva do ďalšej etapy. Bol už vysúťažený dodávateľ, v najbližších dňoch bude odovzdaná stavba a začne sa s prácami,“ skonštatovala Hapčová.
Podľa zmluvy má stavba prebiehať 30 mesiacov, rekonštrukcia je plánovaná na roky 2026 až 2028. Koncom roka 2020 pritom primátor Bratislavy Matúš Vallo informoval, že zaniknuté kúpele plánuje hlavné mesto obnoviť do roku 2025. Neskôr sa ako možný termín otvorenia kúpeľov spomínal prelom rokov 2026 a 2027, prípadne druhá polovica roka 2027. MIB však nevylúčil, že by sa otvorenie mohlo presunúť.
Investičné náklady boli pôvodne odhadované na 14 miliónov eur, neskôr sa ako predpokladaný spomínal rozpočet v rozpätí od 18 do 22 miliónov eur. Náklady mal spresniť výber generálneho dodávateľa. Aktuálne sú plánované náklady na stavbu podľa MIB vo výške 22,5 milióna eur, pričom financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov.
„Medzičasom sme dokončili aj umelecko-remeselnú obnovu pôvodných parných kotlov. Tie budú slúžiť ako výstavný prvok a zároveň pripomenú, ako sa v roku 1914 v parných kúpeľoch vyrábala para,“ poznamenala Hapčová.
O všetkých krokoch súvisiacich s projektom a prácami budú informovať ako dotknutých obyvateľov v okolí, tak širokú verejnosť. Všetky aktuálne informácie majú byť dostupné na webovej stránke www.grossling.sk či na sociálnych sieťach projektu.
Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén, ktorý pribudne k trom vnútorným bazénom, má byť inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov, pre ktoré je typická otvorená strecha. Počíta sa tiež so suchou saunou, ktorá sa v kúpeľoch nachádzala aj v roku 1895.
Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžili Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.