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S príchodom júla ovplyvnilo návštevnosť kúpaliska Krtko počasie
Letné kúpalisko Krtko otvorilo tento rok letnú sezónu v polovici júna.
Autor TASR
Veľký Krtíš 29. júla (TASR) - Prevádzke letného kúpaliska Krtko vo Veľkom Krtíši na začiatku leta priali horúce počasie aj vysoká návštevnosť. S príchodom júla však vonkajšia teplota klesla a to výrazne ovplyvnilo aj počet hostí. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško.
Dodal, že rovnako to bolo aj vlani a podobnú situáciu hlásia aj ostatné kúpaliská. „Preto s radosťou sledujeme ohlasovanú vlnu horúčav na prelome júla a augusta, ktorá môže tieto, zatiaľ podpriemerné čísla, otočiť,“ objasnil. Poznamenal, že v areáli sú na to pripravení, kvalita vody je podľa neho veľmi dobrá. „Všetkých, hlavne deti, potešia naše doplnkové víkendové akcie plné animácií, súťaží a hudby,“ reagoval. Takéto soboty budú mať otvorené do 22.00 h, ostatné dni až do 16. augusta predlžujú otváracie hodiny až do 20.00 h.
V stredu prichádzajúca vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu budú dosahované aj v noci. Meteorológovia očakávajú tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Vo videu na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu o tom informovala meteorologička Jana Potanková. Počas vlny horúčav očakáva ústav teplotu do 40 stupňov Celzia.
Letné kúpalisko Krtko otvorilo tento rok letnú sezónu v polovici júna. Pred letnou sezónou obnovili okolie bazénov, spestrili okolie bufetov aj s ich vybavením a ponukou jedál a nápojov. „Najväčšou investíciou je ozvučenie celého areálu, čo ocenia vo zvýšení komfortu nielen návštevníci. Pomôže nám to aj pri organizovaní všetkých akcií,“ poznamenal Vrško. Zdôraznil, že ceny vstupného pre leto 2026 ostávajú nezmenené. Cieľom podľa neho je, aby mohli privítať ešte viac návštevníkov ako v minulých rokoch.
Dodal, že rovnako to bolo aj vlani a podobnú situáciu hlásia aj ostatné kúpaliská. „Preto s radosťou sledujeme ohlasovanú vlnu horúčav na prelome júla a augusta, ktorá môže tieto, zatiaľ podpriemerné čísla, otočiť,“ objasnil. Poznamenal, že v areáli sú na to pripravení, kvalita vody je podľa neho veľmi dobrá. „Všetkých, hlavne deti, potešia naše doplnkové víkendové akcie plné animácií, súťaží a hudby,“ reagoval. Takéto soboty budú mať otvorené do 22.00 h, ostatné dni až do 16. augusta predlžujú otváracie hodiny až do 20.00 h.
V stredu prichádzajúca vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu budú dosahované aj v noci. Meteorológovia očakávajú tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Vo videu na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu o tom informovala meteorologička Jana Potanková. Počas vlny horúčav očakáva ústav teplotu do 40 stupňov Celzia.
Letné kúpalisko Krtko otvorilo tento rok letnú sezónu v polovici júna. Pred letnou sezónou obnovili okolie bazénov, spestrili okolie bufetov aj s ich vybavením a ponukou jedál a nápojov. „Najväčšou investíciou je ozvučenie celého areálu, čo ocenia vo zvýšení komfortu nielen návštevníci. Pomôže nám to aj pri organizovaní všetkých akcií,“ poznamenal Vrško. Zdôraznil, že ceny vstupného pre leto 2026 ostávajú nezmenené. Cieľom podľa neho je, aby mohli privítať ešte viac návštevníkov ako v minulých rokoch.