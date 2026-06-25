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S príchodom vlny horúčav sa rozbehla aj sezóna na kúpalisku v Hriňovej
Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021.
Autor TASR
Hriňová 25. júna (TASR) - Letná sezóna na kúpalisku v Hriňovej v Detvianskom okrese sa s príchodom aktuálnej vlny horúčav rozbehla a v týchto dňoch zaznamenáva vysokú návštevnosť. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.
Spresnil, že areál otvorili tradične 1. júna. Počas prvých júnových dní však bolo ľudí menej, keďže je kúpalisko závislé na počasí. „Keď však v uplynulých dňoch teploty stúpli, návštevníkov počas pracovných dní aj cez víkend bolo toľko, koľko si predstavujeme,“ objasnil s tým, že najviac ľudí prichádza práve počas horúcich dní.
Okrem dennej prevádzky zaviedli v minulosti na hriňovskom kúpalisku ranné plávanie. Pre záujemcov je k dispozícii od 6.00 do 7.00 h. Ranným plavcom podľa Horníka počasie nevadí. „Nepozerajú na teplomer ani na oblohu. Ranní plavci, ktorí chodili, tak chodia stále a pribúdajú aj noví. Takže o toto plávanie je záujem,“ podotkol. K dispozícii je taktiež večerné plávanie v čase od 17.00 do 19.00 h.
Výška vstupného sa v porovnaní s minulým rokom nemenila. „Snažili sme sa zachovať ceny tak, aby bolo kúpalisko aj naďalej dostupné pre širokú verejnosť,“ zhrnul. Aj v tejto sezóne pre verejnosť pripravujú program, športové a tímové aktivity. Súčasťou budú tradičné večerné bazénové zábavy, kurzy plávania, knižnica i precvičovanie jogy. Naplánovali aj turnaj v plážovom volejbale.
Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní viacerých menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.
Spresnil, že areál otvorili tradične 1. júna. Počas prvých júnových dní však bolo ľudí menej, keďže je kúpalisko závislé na počasí. „Keď však v uplynulých dňoch teploty stúpli, návštevníkov počas pracovných dní aj cez víkend bolo toľko, koľko si predstavujeme,“ objasnil s tým, že najviac ľudí prichádza práve počas horúcich dní.
Okrem dennej prevádzky zaviedli v minulosti na hriňovskom kúpalisku ranné plávanie. Pre záujemcov je k dispozícii od 6.00 do 7.00 h. Ranným plavcom podľa Horníka počasie nevadí. „Nepozerajú na teplomer ani na oblohu. Ranní plavci, ktorí chodili, tak chodia stále a pribúdajú aj noví. Takže o toto plávanie je záujem,“ podotkol. K dispozícii je taktiež večerné plávanie v čase od 17.00 do 19.00 h.
Výška vstupného sa v porovnaní s minulým rokom nemenila. „Snažili sme sa zachovať ceny tak, aby bolo kúpalisko aj naďalej dostupné pre širokú verejnosť,“ zhrnul. Aj v tejto sezóne pre verejnosť pripravujú program, športové a tímové aktivity. Súčasťou budú tradičné večerné bazénové zábavy, kurzy plávania, knižnica i precvičovanie jogy. Naplánovali aj turnaj v plážovom volejbale.
Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní viacerých menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.