S prípravami na bežkársku sezónu finišujú, ratrak je už na Králikoch
Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici finišuje s prípravami na bežkársku sezónu. Počas zimy sa stará o úpravu 75 kilometrov bežkárskych tratí v Kremnických a Starohorských vrchoch, v pohorí Veľká Fatra, ako aj o okruh na plážovom kúpalisku v centre mesta.
Ako ZAaRES informoval na sociálnej sieti, od októbra ako každú jeseň mulčovali a opilovali okraje lesných ciest a zvážnic medzi Šachtičkami a Donovalmi či v okolí Králik. Aktuálne vrcholí príprava areálu na plážovom kúpalisku, kam v priebehu piatka presúvali aj zasnežovaciu techniku. Pre avizované sneženie ratrak, ktorý v lete prešiel dôkladným servisom, previezli už na Králiky, aby bol počas najbližších dní pripravený vyraziť na trate.
„V októbri sme mali pravidelnú predsezónnu poradu so zástupcami Lesov SR, Mestských lesov a urbariátov ohľadom ich plánov na zimné mesiace. Z tohto stretnutia vyplynulo jedno obmedzenie, ktoré bude trvať počas celej sezóny. Tajovská zvážnica sa v smere od skokanských mostíkov bude upravovať cez Tichú a koniec úprav bude pri chatách v lokalite Bandošovo. Ďalej smerom k chate nad Tajovom či k vleku na Kordíkoch sa pre plánovanú ťažbu dreva upravovať nebude,“ upozornil ZAaRES.
Predpoveď počasia vyzerá nádejne, či však napadne dostatočné množstvo snehu na výjazd techniky, zamestnanci ZAaRES priebežne sledujú v teréne.
„Veríme, že nadchádzajúca zimná sezóna nám dopraje dostatok snehu aj mrazov, aby sme dokázali potešiť milovníkov bežkovania na tratiach v okolí Banskej Bystrice alebo priamo v centre mesta,“ dodal ZAaRES.
