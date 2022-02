S rekonštrukciou košickej Angels Arény začnú tento mesiac

Na archívnej snímke interiér haly v Angels Aréne. Foto: TASR - František Iván

Košice 15. februára (TASR) – S rekonštrukciou Angels Arény sa začne tento mesiac. Vedenie mesta v pondelok (14. 2.) podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania (VO). Obnova má stáť takmer 2,64 milióna eur. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.Pôvodne bol termín začiatku rekonštrukčných prác naplánovaný na jar minulého roka. Zdržanie podľa mesta spôsobili žiadosti uchádzačov o vysvetlenie súťažných podkladov vo VO. Stavenisko má mesto odovzdať 25. februára. Angels Aréna by mala byť hotová do 18 mesiacov.uvádza mesto s tým, že v hale by sa mali konať i kultúrne či spoločenské akcie. Rekonštrukciu chce financovať aj z Fondu na podporu športu. V súvislosti s tým požiadalo o získanie dotácie v maximálnej výške 1,25 milióna eur.Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Priamo na bývalej Jazdiarni, ktorá bola súčasťou bývalých Malinovského kasární, zrenovujú obvodový plášť. Jej vzhľad sa vráti zhruba do polovice minulého storočia, keď bol pôvodný objekt prestavaný na športovú halu. Okrem iného pribudne aj nová palubovka. Pôvodné tribúny úplne zrušia a vybudujú nové hľadisko s kapacitou 846 miest na sedenie. Vzniknú aj nové šatne, sociálne zariadenia či antidopingová miestnosť. Vo vstupnej časti vybudujú kaviareň s malou galériou, odkiaľ bude možné sledovať tréningy alebo zápasy.Mesto pripomína, že stavebné práce spôsobia obmedzenie využívania parkovacích miest na rampovom parkovisku v smere od bývalých kasární na Moyzesovej ulici.Čo sa týka basketbalistiek, do začiatku prác stihnú v hale odohrať ešte dva súťažné zápasy, následne sa presunú na palubovku Strednej odbornej školy Šaca, kde by mali pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne.povedal generálny manažér Young Angels Daniel Jendrichovský.Mesto plánuje aj obnovu prostredia pri budove.doplnil primátora Jaroslav Polaček.