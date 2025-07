S rekonštrukciou kúpeľov Grössling by sa mohlo začať ešte tento rok

Bratislava 9. júla (TASR) - S rekonštrukciou zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave by sa mohlo začať ešte tento rok. Aktuálne vyberá Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) generálneho dodávateľa. Povolenia už projekt má. Otvorenie kúpeľov je odhadované na druhú polovicu roka 2027. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla Eva Hapčová z MIB.



„Ak všetko pôjde tak, ako očakávame, tento rok je stále reálny,“ skonštatovala Hapčová.



V súčasnosti prebiehajú rokovania s jednotlivými firmami, ktoré sa v prvej fáze zapojili do verejného obstarávania a boli vzhľadom na dodané portfóliá vybrané. Po posúdení všetkých kritérií sa pristúpi k finálnemu výberu generálneho dodávateľa. Po jeho výbere majú byť známe aj celkové náklady na rekonštrukciu, aktuálne platí pôvodný predpokladaný rozpočet v rozpätí od 18 do 22 miliónov eur.



Časť projektu, a to obnova knižnice a revitalizácia verejného priestoru pred budovou kúpeľov, má byť financovaná z investičného vkladu spoločnosti Slovak Investment Holding, ktorá je spolu s hlavným mestom spolumajiteľom v obchodnej spoločnosti MKK Grössling. Ďalšie časti projektu majú byť hradené z bankového úveru a rozpočtu hlavného mesta.



„Aktuálne predpokladáme otváranie kúpeľov aj knižnice v druhej polovici 2027,“ podotkla Hapčová. Pôvodne bolo cieľom otvoriť kúpele na prelome rokov 2026 a 2027. MIB však už v minulosti nevylúčil, že by sa otvorenie mohlo presunúť.



Projekt má v súčasnosti vydané i právoplatné najdôležitejšie rozhodnutia, územné rozhodnutie získal ešte vlani, stavebné povolenie tento rok. Realizačný projekt bol taktiež hotový ešte minulý rok.



Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén, ktorý pribudne k trom vnútorným bazénom, má byť inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov, pre ktoré je typická otvorená strecha. Počíta sa tiež so suchou saunou, ktorá sa v kúpeľoch nachádzala aj v roku 1895.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžili Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy.