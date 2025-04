S revitalizáciou okolia Starej jazdiarne by sa mohlo začať v máji

Košice 4. apríla (TASR) - S prácami na úprave okolia športovej haly Stará jazdiareň, predtým známej ako Angels aréna, by sa mohlo začať v máji. Predpokladá to zástupca riaditeľa košického magistrátu a vedúci strategického oddelenia Richard Dlhý.



„V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania, ktorá by mohla byť ukončená koncom apríla. Komunikujme so zhotoviteľom, ak všetko dobre pôjde, stavenisko by sme mu chceli odovzdať v polovici mája,“ uviedol pre TASR.



Práce by mali byť hotové koncom budúceho roka a podľa zmluvy o dielo by mali stáť takmer 1,2 milióna eur s DPH. Spolufinancovanie mesta dosahuje osem percent. Rekonštrukcia by nemala obmedziť bežnú prevádzku haly.



„Celkovo sa bude revitalizovať územie s rozlohou 3084 štvorcových metrov. Zámerom je prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry zlepšenie životného prostredia, obnova a zvýšenie atraktivity blízkeho okolia. Cieľom je ochranou a obnovou prírodného ekosystému zvýšiť jeho odolnosť voči zmene klímy, kvalitu života obyvateľov a podporiť udržateľný rozvoj mesta,“ spresnil Dlhý.



Zrekonštruovať a zredukovať chcú existujúce spevnené plochy, namiesto ktorých vzniknú zelené plochy a plochy z priepustných materiálov. Pribudnúť tu majú aj nové stromy, kry, trvalky a závlahový systém. Vybudovať chcú tiež nové fontánky a verejné osvetlenie. Súčasťou projektu sú aj lavičky, stoly, stojany na bicykle či prístrešky trhoviska.