Kremnica chystá s budúcoročným rozpočtom aj obnovu Zechenterovho domu

Na achívnej snímke primátor mesta Kremnica Alexander Ferenčík. Foto: www.facebook.com

Kremnica 13. decembra (TASR) – Mesto Kremnica bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 6.506.347 eur, poslanci návrh rozpočtu schválili na novembrovom mestskom zastupiteľstve. Ako pre TASR prezradil primátor Alexander Ferenčík, v rámci projektov by samospráva chcela realizovať napríklad obnovu dlhé roky spustnutého Zechenterovho domu." uviedol Ferenčík s tým, že príjmová časť sa tak bude v priebehu roka určite zvyšovať.Primátor v dôsledku pandémie nového koronavírusu neevidoval pri tvorbe rozpočtu výraznejšie rozdiely v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a tvrdí, že v rámci jeho tvorby uprednostňuje konzervatívny prístup. „“ uviedol Ferenčík.Napriek tomu v budúcom roku samospráva plánuje aj niekoľko projektov. „“ vysvetlil primátor. V tomto roku však platnosť rozhodnutia vyprší, samospráva chce preto začať so sanačnými prácami.Mesto by sa chcelo pustiť aj do projektu nájomných bytov, tie by mali vzniknúť v budove bývalej nemocnice, kde kedysi sídlil aj detský domov. Prostriedky samospráva investuje aj do riešenia zberu kuchynského odpadu. „“ vysvetlil Ferenčík.