Požiar v Spišskom Štiavniku: O strechu nad hlavou prišlo 140 ľudí

Spišský Štiavnik 23. júla (TASR) - Po utorkovom (22. 7.) požiari v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik v okrese Poprad prišlo o strechu nad hlavou viac ako 140 ľudí. Obec ich dočasne umiestnila v miestnom komunitnom centre, pričom ide najmä o matky s deťmi. Starosta Matúš Korheľ pre TASR uviedol, že v priebehu dňa zasadne krízový štáb, ktorý rozhodne, čo bude s obyvateľmi zhorených príbytkov ďalej.



„Noc sme prežili dobre, v komunitnom centre sme zabezpečili matrace, prikrývky, nejaké oblečenie a stravu, všetko, čo sa dalo, takže boli zabezpečení. Predbežne zhorelo približne 11 chatrčí, požiar sa asi rozšíril z jednej z nich z nejakej piecky, ale presne špecifikovať to zatiaľ nevieme,“ uviedol starosta. Zhorenisko ešte aj v stredu ráno dohášali hasiči. Na mieste bola aj polícia a zisťovateľ príčin požiarov.



Oheň zachvátil časť osady, v ktorej žije odhadom 1800 ľudí, približne o 18.00 h. Hasičom sa oheň podarilo dostať pod kontrolu o niekoľko hodín. Ivan Pačaj z miestnej občianskej poriadkovej služby priblížil, že hasiči sa snažili oheň uhasiť, ale šíril sa veľmi rýchlo. „Bol to veľký plameň, ľudia majú strach, nemajú s deťmi kam ísť, ostali na ulici, kúpili sme im nejaké základné vybavenie. Je to smutné, nemajú nič, ani oblečenie, všetko im zhorelo, čo mali v dome,“ upozornil Pačaj.



Pomoc obci prisľúbil Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Okresný úrad v Poprade aj miestny úrad práce či humanitárne organizácie. „Privítame akúkoľvek pomoc najmä preto, že tam máme aj viacero detí od jedného do piatich rokov. Zasadne krízový štáb, prehodnotíme možnosti, aké máme, a na základe toho rozhodneme, ako ďalej. V komunitnom centre majú dočasné ubytovanie, o tom, čo s nimi bude ďalej, rozhodne krízový štáb,“ uzavrel Korheľ.