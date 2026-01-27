< sekcia Regióny
S trvalým pobytom vo Zvolene sa vlani narodilo 233 detí
Vo zvolenskej pôrodnici prišlo v minulom roku na svet 1143 detí.
Zvolen 27. januára (TASR) - Vo Zvolene sa vlani narodilo 233 detí s trvalým pobytom v meste, čo je menej ako v roku 2024, keď ich bolo 263. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že v roku 2025 sa narodilo 112 dievčat a 121 chlapcov. „Dominovali mená Martin, Lukáš, Dávid, Jakub a Leo. Najčastejšie dievčenské mená boli Nela, Viktória, Natália, Hana, Júlia a Melánia,“ objasnila s tým, že vlani sa vo Zvolene narodilo spolu 1147 detí. Snúbenci sa v uplynulom roku rozhodli vstúpiť do manželského zväzku v 168 prípadoch a počet úmrtí bol 583.
Ako ďalej uviedla, ku koncu minulého roka žilo v meste 38.866 obyvateľov, z toho 18.227 mužov a 20.639 žien. „Počas roka 2025 pribudlo 742 obyvateľov, naopak, 1180 obyvateľov ubudlo,“ spomenula. Úbytok obyvateľstva tak podľa samosprávy pokračuje aj napriek prirodzenému prírastku a príchodu nových obyvateľov. „Je to dlhodobý trend, ktorý súvisí najmä s presťahovaním obyvateľov zo Zvolena do okolitých obcí,“ podotýka mesto.
Zdôrazňuje, že majú aj takých obyvateľov, ktorí v ňom nemajú prihlásený trvalý pobyt. „Podľa odhadov môže na území mesta dlhodobo žiť až približne 5000 ľudí, ktorí majú trvalý pobyt prihlásený v iných mestách alebo obciach,“ reagovala hovorkyňa. Doplnila, že o tejto skupine obyvateľov nemajú k dispozícii žiadne oficiálne údaje.
Vo zvolenskej pôrodnici prišlo v minulom roku na svet 1143 detí. Z toho bolo 578 chlapcov a 565 dievčat. Medzi nimi bolo aj deväť prípadov dvojičiek. „Zaznamenali sme aj netradičné a zaujímavé mená, ako Amadora, Ylvie, Ashley, Cynthia, Ďžeren a Kinga. U chlapcov napríklad Amir, Imrich, Aron či Keren Brajen,“ priblížila manažérka dennej zmeny neonatologického oddelenia Jaroslava Davidová.
