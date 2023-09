S uzáverou tunela Bôrik čakajú motoristov obmedzenia

Svit 14. septembra (TASR) - Tunel Bôrik pod Tatrami bude od piatka (15. 9.) od 8.00 h do 24. septembra do 24.00 h čiastočne uzavretý. Uzávera sa týka ľavej tunelovej rúry v smere do Žiliny. Na dopravné obmedzenia upozorňuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.



Počas údržby dôjde k oprave ostenia ľavej tunelovej rúry tunela Bôrik, čo bude mať za následok jej uzavretie a presmerovanie dopravy z diaľnice D1 v dopravnom smere Prešov - Žilina na cestu I/18, čo je prieťah mestom Svit. "Z dôvodu zvýšenej intenzity dopravy na ceste I/18 od diaľničného privádzača D1 Poprad - Západ po diaľničný privádzač D1 Mengusovce cez mesto Svit žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky prechádzajúcich týmto úsekom o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov polície," uvádza polícia.



Pripomína, že súčasťou obchádzkovej trasy je aj rekonštrukcia mosta I/18-083 ponad železničnú trať v katastri obce Lučivná, kde bude premávka vedená jedným smerom Prešov - Žilina. V opačnom smere bude premávka vedená po obchádzkovej trase cez obec Lučivná.



Úsek diaľnice D1 od diaľničného privádzača D1 Mengusovce po diaľničný privádzač D1 Poprad - Západ bude počas uzávery ľavej tunelovej rúry vyňatý zo spoplatnených úsekov diaľničnej siete SR a jazda motorových vozidiel v tomto úseku bude bez úhrady. Polícia motoristov zároveň žiada, aby pri vjazde do mesta Svit využívali prednostne diaľničný privádzač D1 Poprad - Západ.