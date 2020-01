Š. Vavrek: Rómovia sú pripravení pomáhať, príkladom je pomoc v Jasove

Jasov 9. januára (TASR) – Na pomoc miestnych Rómov pri záchrane cestujúcich z autobusu, ktorý havaroval 2. januára pri obci Jasov (okres Košice-okolie), upozornil vo štvrtok poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Vavrek (Most-Híd). Poukázal na potrebu ukazovať pozitívne príklady Rómov, pričom verejná mienka o rómskej menšine na Slovensku je negatívna a založená na stereotypoch. TASR o tom informoval poslanecký asistent Vladimír Horváth.



"Keď zopár Rómov spraví niečo zlé, veľa ľudí vrátane politikov začne ukazovať prstom na celú menšinu a uplatňovať kolektívnu vinu," uviedol Vavrek na tlačovej konferencii v Jasove. Organizoval ju v spolupráci so starostom obce Mariánom Dzurikom a miestnymi Rómami, ktorí pomáhali pri záchrane cestujúcich. Pri havárii autobusu 2. januára utrpelo zranenia šesť ľudí.



"Ukazovať pozitívne príklady Rómov neznamená iba urobiť rozhovor s Rómom s vysokou školou. Znamená to ukazovať aj náš každodenný život, ktorý je plný láskavosti a dobrých skutkov. Sebectvo u nás nemá priestor. Ak by sme nepomáhali jeden druhému, žilo by sa nám oveľa ťažšie. Som presvedčený, že tak, ako si pomáhame medzi sebou, je väčšina Rómov pripravená pomôcť komukoľvek," konštatoval Vavrek.



V súvislosti s haváriou autobusu starosta Jasova Marián Dzurik varoval, že je len otázkou času, kedy na danom úseku cesty dôjde k ďalšej nehode, keďže je veľmi neprehľadný a nebezpečný. Pripomenul, že v roku 2012 takmer na rovnakom mieste došlo k tragickej nehode, pri ktorej zahynul malý chlapček. "Na 1,5-kilometrovom úseku sa snažíme vybudovať chodník, ktorý má pomôcť k bezpečnosti chodcov. Na vypracovanie projektu na Medzevskej investovala obec už 70.000 eur. Denne nám na tomto úseku prejde najmenej 500 školákov. Na ich bezpečnosť zatiaľ dohliadajú členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby," uviedol starosta. Členovia poriadkovej služby sú tiež Rómovia.