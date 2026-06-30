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S výstavbou Eset Campusu na Patrónke by sa mohlo začať v roku 2028
Moderný technologický kampus má prepájať výskum, inovácie, vzdelávanie a podnikanie.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Spoločnosť Eset pokračuje v príprave projektu technologického kampusu i nového sídla spoločnosti, ktorý má vyrásť na bratislavskej Patrónke v areáli bývalej vojenskej nemocnice. Podaný bol návrh na územné rozhodnutie, zároveň pripravuje dokumentáciu pre stavebné povolenie. S výstavbou by chcela spoločnosť začať v roku 2028, dokončenie odhaduje na rok 2031. Uviedol to prevádzkový riaditeľ spoločnosti Pavel Luka na utorkovom neformálnom s médiami.
„Návrh na územné rozhodnutie sme už podali. Teraz sa pripravuje dokumentácia pre stavebné povolenie. Keď už máme právoplatnú EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR), tak sa môže naplno rozbehnúť územné konanie a zároveň sa robí na stavebnom povolení,“ skonštatoval Luka s tým, že aktuálne pracujú s rokom 2031 ako dokončením a sťahovaním.
Moderný technologický kampus má prepájať výskum, inovácie, vzdelávanie a podnikanie. Okrem nového sídla spoločnosti vznikne priestor pre ďalšie technologické firmy, startupy či vedecko-výskumné aktivity, ale aj priestory pre verejnosť. Projekt má tvoriť 12 budov. Veľkú časť kancelárskych priestorov má obsadiť samotná spoločnosť, časť z nich bude prenajímať iným záujemcom. Ako sa však bude firma rozrastať, nevylučuje do budúcna, že časť z nich následne zaberie sama. Projekt počíta aj s rezidenčným elementom vo forme „co-livingu“ či auditóriom, teda priestorom na rôzne eventy, ktorý bude prístupný verejnosti. Verejne prístupné majú byť tiež služby typu kaviarní a reštaurácií či park.
Spoločnosť zároveň spolupracuje s univerzitami, najmä technickými. Víziou je tiež nejakým spôsobom prepojiť Patrónku s Mlynskou dolinou, aby boli študenti súčasťou inovatívneho prostredia. Spoločnosť tiež podotýka, že neďaleko má areál aj Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá má v pláne zmeniť svoj areál, veľký projekt na Patrónke má aj Bratislavský samosprávny kraj.
Dôraz kladie spoločnosť okrem iného na technológie, napríklad na uhlíkovú neutralitu z pohľadu prevádzky. Strechy majú byť preto pokryté fotovoltickými panelmi, vytvorené bude tiež „batériové úložisko“ vyrobenej energie. Súčasťou projektu majú byť aj vodozádržné opatrenia i nádrž sa zadržiavanie dažďovej vody. Spoločnosť totiž poukazuje nielen na aktuálne horúčavy, ale aj sucho. „Zdá sa mi, že bude čím ďalej tým dôležitejšie, ako s vodou narábať šetrne a vážiť si, že padá z neba,“ podotkol Luka.
Spoločnosť sa chce tiež zamerať na podporu cyklistickej infraštruktúry i verejnej dopravy. „Bavíme sa so ŽSR a ministerstvom dopravy o TIOPE Patrónka,“ poznamenal Luka poukazujúc na existujúcu železničnú zastávku Železná studnička, ktorú by bolo možné prepojiť s MHD.
Čo sa nákladov na projekt týka, spoločnosť naďalej pracuje so sumou okolo 200 miliónov eur, v ktorej je započítaná aj akvizícia pozemku. „Samozrejme, medzitým sa posunula niekam inflácia, takže pravdepodobne to bude viac. Ale s touto sumou rátame ako s baselinom (východiskový bod, pozn. TASR), že ju navýšime o infláciu,“ dodal Luka.
Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017.
„Návrh na územné rozhodnutie sme už podali. Teraz sa pripravuje dokumentácia pre stavebné povolenie. Keď už máme právoplatnú EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR), tak sa môže naplno rozbehnúť územné konanie a zároveň sa robí na stavebnom povolení,“ skonštatoval Luka s tým, že aktuálne pracujú s rokom 2031 ako dokončením a sťahovaním.
Moderný technologický kampus má prepájať výskum, inovácie, vzdelávanie a podnikanie. Okrem nového sídla spoločnosti vznikne priestor pre ďalšie technologické firmy, startupy či vedecko-výskumné aktivity, ale aj priestory pre verejnosť. Projekt má tvoriť 12 budov. Veľkú časť kancelárskych priestorov má obsadiť samotná spoločnosť, časť z nich bude prenajímať iným záujemcom. Ako sa však bude firma rozrastať, nevylučuje do budúcna, že časť z nich následne zaberie sama. Projekt počíta aj s rezidenčným elementom vo forme „co-livingu“ či auditóriom, teda priestorom na rôzne eventy, ktorý bude prístupný verejnosti. Verejne prístupné majú byť tiež služby typu kaviarní a reštaurácií či park.
Spoločnosť zároveň spolupracuje s univerzitami, najmä technickými. Víziou je tiež nejakým spôsobom prepojiť Patrónku s Mlynskou dolinou, aby boli študenti súčasťou inovatívneho prostredia. Spoločnosť tiež podotýka, že neďaleko má areál aj Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá má v pláne zmeniť svoj areál, veľký projekt na Patrónke má aj Bratislavský samosprávny kraj.
Dôraz kladie spoločnosť okrem iného na technológie, napríklad na uhlíkovú neutralitu z pohľadu prevádzky. Strechy majú byť preto pokryté fotovoltickými panelmi, vytvorené bude tiež „batériové úložisko“ vyrobenej energie. Súčasťou projektu majú byť aj vodozádržné opatrenia i nádrž sa zadržiavanie dažďovej vody. Spoločnosť totiž poukazuje nielen na aktuálne horúčavy, ale aj sucho. „Zdá sa mi, že bude čím ďalej tým dôležitejšie, ako s vodou narábať šetrne a vážiť si, že padá z neba,“ podotkol Luka.
Spoločnosť sa chce tiež zamerať na podporu cyklistickej infraštruktúry i verejnej dopravy. „Bavíme sa so ŽSR a ministerstvom dopravy o TIOPE Patrónka,“ poznamenal Luka poukazujúc na existujúcu železničnú zastávku Železná studnička, ktorú by bolo možné prepojiť s MHD.
Čo sa nákladov na projekt týka, spoločnosť naďalej pracuje so sumou okolo 200 miliónov eur, v ktorej je započítaná aj akvizícia pozemku. „Samozrejme, medzitým sa posunula niekam inflácia, takže pravdepodobne to bude viac. Ale s touto sumou rátame ako s baselinom (východiskový bod, pozn. TASR), že ju navýšime o infláciu,“ dodal Luka.
Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017.