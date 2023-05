S výstavbou hotela v Demänovskej Doline súčasné vedenie obce nesúhlasí

Demänovská Dolina 3. mája (TASR) - Súčasné vedenie obce Demänovská Dolina nesúhlasí s výstavbou deväťposchodového hotela v lokalite Lúčky. TASR o tom informoval starosta Richard Bros. Zdôraznil, že v predstihu iniciovali rokovanie o projekte s investorom. Cieľom bolo upraviť zámer.



"Sme presvedčení, že 30-metrová megastavba zakrývajúca výhľady na toto miesto naozaj nepatrí. Sme pripravení nájsť a umožniť investorovi také kompromisné riešenie, ktoré by dokázalo rešpektovať lokalitu aj ochranu prírody," uviedol Bros s tým, že pôvodne plánovaný deväťposchodový hotel by tak mohla nahradiť podstatne menšia výstavba v štýle horských chát.



Starosta podotkol, že samospráva bola často pranierovaná za rozhodnutia z minulosti umožňujúce rozsiahlu výstavbu predovšetkým v lokalite Lúčky. Už predchádzajúce vedenie obce preto podľa Brosa v roku 2021 prijalo dodatok územného plánu, ktorý umožňuje zastaviť výstavbu v neurbanizovaných lokalitách. Rovnako tak zregulovať výstavbu tam, kde je možná.



V jednej z najnavštevovanejších dolín na Slovensku má vyrásť viac ako 30 metrov vysoký hotel. Upozornili na to koncom apríla aktivisti z občianskeho združenia Pre Dolinu a iniciatívy My sme les s tým, že stavba prekryje výhľad na hlavný hrebeň Nízkych Tatier. Projektu dalo v odvolacom konaní zelenú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Správa Národného parku Nízke Tatry s jeho stanoviskom nesúhlasí. Štátny tajomník MŽP Michal Kiča vyhlásil, že "hotel ešte nie je hotová vec" a dal vec preveriť. Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj rovnako avizoval, že postup okolo vydania súhlasného stanoviska k stavbe hotela preskúma.